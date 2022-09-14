阿州執行死刑將用氮氣窒息法

阿拉巴馬州死刑犯米勒(右)請求法官禁止對他使用藥物注射處決，而是改用氮氣窒息法。(美聯社)

阿拉巴馬州 檢察長辦公室12日表示，如果聯邦地區法官封殺使用藥物注射執行死刑，阿州將採用新的無氧氮氣窒息法處決一名死囚，最早可能下周執行。

阿州和另外兩個州授權採用無氧氮氣窒息法執行死刑，但迄今沒有一個州使用過。

阿州副檢察長豪茨(James Houts)對聯邦地區法官哈夫克(Austin Huffaker)說，如果法官禁用藥物注射，定9月22日執行死刑的米勒(Alan Miller)很可能被無氧的氮氣窒息法處死，州府已經備妥，但是否使用要由州懲戒廳長決定。阿州去年就向聯邦法官表示，氮氣窒息處決法已準備完畢，但沒說何時採用。

米勒在法院聽證上請求法官禁止對他使用藥物注射死刑，而是改用氮氣窒息法，他2018年將選用窒息法的文件交給獄方，但被獄卒丟失。阿州檢察長辦公室表示，沒有證據顯示米勒將文件交給獄方。

阿州2018年批准使用無氧窒息法為處決的替代選擇，允許囚犯在一定的窗口期內決定是否選用。

哈夫克法官在聽證時表示，隨著處決日期的逼近，風險也在增大，但他沒有立刻裁決是否封殺藥物處決。米勒作證說，獄卒給他無氧窒息處決表格的當天，他就填好交給獄方。他說：「我記得當時有人喊，有文件在牢門的洞口，讓我們填好放回。我簽字後放回原處，但沒看到誰將文件拿走。」米勒說，他想要一份文件的拷貝和公證，但沒有結果。

米勒表示他特別討厭打針，因為很疼，「我不想被針頭扎，氮氣窒息聽上去像是牙醫用的二氧化氮，似乎比注射更好。」

豪茨質疑米勒的說法，因為他記不清收文件獄卒的模樣，因此他說話的真實性非常令人質疑。

米勒是送貨司機，被定罪在伯明翰郊區的槍擊 案中殺死三人。

阿州認為米勒是拖延行刑時間，豪茨告訴法官說，懲戒廳已詢問米勒是否願戴上只能吸入氮氣的口罩 ，但被拒絕。律師表示，米勒對獄方出示的口罩感到不安。