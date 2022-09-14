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鐵路罷工在即威脅供應鏈 白宮急擬對策

編譯孫梁／綜合13日電
面對全國鐵路大罷工將導致供應鏈中斷，白宮官員13日抓緊審議各種應急方案。圖為貨運列車駛經賓州。(美聯社)
面對全國鐵路大罷工將導致供應鏈中斷，白宮官員13日抓緊審議各種應急方案。圖為貨運列車駛經賓州。(美聯社)

面對全國鐵路大罷工將導致供應鏈中斷，包括污水處理廠和發電廠的原物料以及民生用品的運輸，白宮官員13日抓緊審議各種應急方案，並與航運、貨運和物流業界溝通，試圖利用高速公路、港口和水路運輸來減少鐵路罷工造成的損失，和保證食品、能源及重要醫療品等重要物資的供應。

拜登總統12日致電鐵路公司和工會，要求他們接受避免罷工的協議。白宮官員目前每天與農業部、運輸部、能源部和其他部門開會，討論如何降低罷工的影響，尤其是保證鐵路運輸的危險品在改用其他運輸方式後的安全性。

鐵路公司與主要兩個工會的談判目前陷入僵局，如果16日前達不成協議，兩個工會的5萬7000名會員可能拒絕上班，或是鐵路公司可能拒絕員工上班，結果將導致罷工和停工。

達成協議的最大障礙是部分主要鐵路運營商的計點考勤政策，鐵路列車長和鐵路工程師抱怨他們沒有一天的帶薪和不帶薪病假，因此即使是因為看醫生和家有急事而缺勤也會受到處罰，最嚴重的會被解職。

但鐵路方的代表在談判中否認工人沒有病假，表示計點考勤政策是必要的，可保證在人力不足的情況下，有足夠的員工上班。

計點考勤政策主要是西部兩大鐵路運營商BNSF和太平洋聯合公司實行，BNSF今年2月推出，規定如果員工的計點用完，即使家有急事請假也會被解職，如果在重要的工作日缺勤或是預約就診，計點會被扣掉一半多，結果導致逾700名員工辭職。

兩家工會之一的「機車工程師兄弟會」表示，儘管沒有達成協議，但他們在談判中的分歧並不大，是BNSF和太平洋聯合鐵路兩家公司在拖延談判。

部分鐵路貨運公司在為罷工和停工做準備，包括部分運輸被取消、暫停危險品的運輸，和安排列車入庫，利用貨運線路承運旅客的美鐵公司(Amtrak)已取消了部分長途服務。但鐵路貨運行業組織美國鐵路聯合會表示，談判仍在繼續，如果問題依然無法解決，他們並不準備停工。

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