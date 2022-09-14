兒童患急性無力脊髓炎恐大增

罕見但容易造成重症的急性無力脊髓炎(AFM)可能會在今年秋冬席捲全美，特別是兒童最容易遭到影響。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心 (CDC )9日指出，罕見但容易造成重症的急性無力脊髓炎(AFM)可能會在今年秋冬席捲全美，特別是兒童最容易遭到影響，典型傳染途徑是呼吸道感染，症狀則包含四肢無力，嚴重時更可能會永久癱瘓甚至死亡。

CDC指出，依往年經驗AFM每隔一年就會在8至11月間造成一次大流行，美國分別在2014年確診120例、2016年確診153例、2018年確診238例，但2020年時由於正值新冠疫情 高峰，全國實施較嚴格的維持社交距離政策，使主要透過呼吸道系統傳染的AFM確診數量顯著下滑，沒有造成大流行。

截至9月上旬為止，全美共五州發現13例確診AFM患者，由於今年是新冠疫情告終後正式迎來的第一個AFM流行年，CDC擔憂更多的確診病例可能會在未來幾周相繼發生。

由於AFM傳染途徑與新冠病毒極為相似，CDC建議民眾應勤洗手、戴口罩並且不要與他人分享食物或飲料；此外，AFM主要影響兒童，成人即便感染，絕大多數情況下只會出現一般感冒症狀。

非營利組織甘迺迪克利格研究所(Kennedy Krieger Institute)專攻AFM的神經醫學助理教授艾瑞克(Matt Elrick)表示，如果孩童在一場感冒快好的時候突然病情又惡化，家長就要提高警惕，有可能是AFM；他說：「警告的訊號通常出現在孩子感冒快好的時候突然又惡化，但因為孩子可能不知道如何清楚地表達他的不舒服，只能從外部行為觀察，如孩子看起來很累或告訴你他感覺手臂或腿受傷，但你又找不出任何傷口時要特別注意。」

不過，艾瑞克也特別提醒，AFM雖然可能造成嚴重後果，但即使是大流行，病例也不曾超過每年300例，就算兒童完全出現上述症狀，也還是先去兒科診所詳查病因即可，不需要特別緊張。