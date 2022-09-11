我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

前白宮律師：川普「極可能」被起訴 但與搜索事件無關

誹謗麵包店種族主義 歐柏林學院判賠3659萬 受害者：大衛扳倒巨人

編譯洪毅／綜合10日電
吉柏森麵包店父子被誣告「種族歧視」，獲得澄清，歐柏林學院要賠該店3659萬元。(取自臉書)
吉柏森麵包店父子被誣告「種族歧視」，獲得澄清，歐柏林學院要賠該店3659萬元。(取自臉書)

歐柏林學院上周表示，將會依循俄亥俄州上訴法院判決，支付大學城的吉柏森麵包店(Gibson's Bakery)3659萬元，賠償理由是法院認定校方不分青紅皂白地站在學生那邊，讓麵包店蒙受種族主義的誹謗指控而聲譽受創。

紐約時報報導，此事發生在2016年11月，當時一名歐柏林學院學生在吉柏森麵包店用假證件買一瓶酒，還順手牽羊把另外兩瓶酒藏在大衣內；業主的兒子阿林(Allyn Gibson)見狀追出店外，與該名學生及其兩位朋友發生拉扯爭吵。

結果此事卻因該名學生及友人為非裔，阿林為白人而引發大批學生在吉柏森麵包店外舉行為期兩天的抗議，廣發稱店家有「長期種族主義及歧視」的傳單呼籲杯葛，參與人數達數百人，學生會還指作出決議，稱該麵包店有「種族主義的歷史」。

吉柏森麵包店指控歐柏林學院誹謗該店名聲，理由是該校學務長梅瑞狄斯‧雷蒙多(Meredith Raimondo)等校方人員曾經參與抗議活動，形同是站在錯誤聲稱該店有種族主義的那一方。

俄亥俄州上訴法院法官今年春季依陪審團見解，確定歐柏林學院校方由於站在學生那方，有意識地施加心理壓力及干擾店家商業運作，實質性地造成吉柏森麵包店名聲受損。

陪審團原先建議的賠償金高達4400萬元，但是法官將數額減少至3659萬元，其中2000萬元為損害賠償、500萬元為精神補償、650萬元為律師費、500萬元為各種利息。

吉柏森家族的律師8日表示：「真相是很重要的，在社區鄰里的團結下，大衛也能扳倒巨人」；歐柏林學院的聲明則說，此事件「對各方都造成苦痛，希望法律戰的結束能開始各方的復原工作。」

肯塔基大學教育學者赫欽斯(Neal Hutchens)表示，歐柏林學院校方站在學生那邊，造成吉柏森麵包店聲譽受損及學校的巨額賠償，是學校不分青紅皂白地接受學生觀點的結果，「支持學生」及「參與其中」的界線，其他教育機構應引以為鑑。

種族主義 俄亥俄州 教育

上一則

「保衛地球」太空船撞小行星演習 9/26啟動

下一則

988健康照護熱線 原住民獲聯邦3500萬元補助

延伸閱讀

紐約哈林區街道更名 致敬美首位進軍國際網壇非裔女性

紐約哈林區街道更名 致敬美首位進軍國際網壇非裔女性
怕失去兒子…婆媳大戰 貝克漢要太太快和解

怕失去兒子…婆媳大戰 貝克漢要太太快和解
貝克漢家婆媳戰升級 維多莉亞當她是空氣

貝克漢家婆媳戰升級 維多莉亞當她是空氣
貝克漢家變風暴 傳大衛要求維多莉亞：快跟媳婦和好

貝克漢家變風暴 傳大衛要求維多莉亞：快跟媳婦和好

熱門新聞

美國知名家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond財務長阿納爾2日從有57層高的紐約倫納德街56號大樓，也稱為Jenga大樓墜樓死亡。（截圖自YouTube）

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

2022-09-05 01:10
來自北京的浦淑柔目前在維州的農夫市集賣自己做的法式可頌，結合亞裔口味，受到各族裔食客歡迎。(浦淑柔提供)

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

2022-09-06 16:12
川普（左）妻子梅蘭妮亞（右）對於閨房被搜索很不滿。（路透）

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

2022-09-03 13:03
田納西州名媛教師伊麗莎‧弗萊徹。(美聯社)

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

2022-09-06 10:13
上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種擾亂安靜的「占領街頭」惡行，也抗議好萊塢「玩命關頭」電影在社區拍攝，集體組織舉牌抗議。(Getty Images)

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

2022-09-04 22:18
已連續十天承受熱浪侵襲的加州，熱帶風暴可能豪雨成災。圖為加州長堤的救生員製作沙袋，準備應付將臨的風暴。(美聯社)

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

2022-09-09 22:15

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元

華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里