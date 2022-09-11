誹謗麵包店種族主義 歐柏林學院判賠3659萬 受害者：大衛扳倒巨人

吉柏森麵包店父子被誣告「種族歧視」，獲得澄清，歐柏林學院要賠該店3659萬元。(取自臉書)

歐柏林學院上周表示，將會依循俄亥俄州 上訴法院判決，支付大學城的吉柏森麵包店(Gibson's Bakery)3659萬元，賠償理由是法院認定校方不分青紅皂白地站在學生那邊，讓麵包店蒙受種族主義 的誹謗指控而聲譽受創。

紐約時報報導，此事發生在2016年11月，當時一名歐柏林學院學生在吉柏森麵包店用假證件買一瓶酒，還順手牽羊把另外兩瓶酒藏在大衣內；業主的兒子阿林(Allyn Gibson)見狀追出店外，與該名學生及其兩位朋友發生拉扯爭吵。

結果此事卻因該名學生及友人為非裔，阿林為白人而引發大批學生在吉柏森麵包店外舉行為期兩天的抗議，廣發稱店家有「長期種族主義及歧視」的傳單呼籲杯葛，參與人數達數百人，學生會還指作出決議，稱該麵包店有「種族主義的歷史」。

吉柏森麵包店指控歐柏林學院誹謗該店名聲，理由是該校學務長梅瑞狄斯‧雷蒙多(Meredith Raimondo)等校方人員曾經參與抗議活動，形同是站在錯誤聲稱該店有種族主義的那一方。

俄亥俄州上訴法院法官今年春季依陪審團見解，確定歐柏林學院校方由於站在學生那方，有意識地施加心理壓力及干擾店家商業運作，實質性地造成吉柏森麵包店名聲受損。

陪審團原先建議的賠償金高達4400萬元，但是法官將數額減少至3659萬元，其中2000萬元為損害賠償、500萬元為精神補償、650萬元為律師費、500萬元為各種利息。

吉柏森家族的律師8日表示：「真相是很重要的，在社區鄰里的團結下，大衛也能扳倒巨人」；歐柏林學院的聲明則說，此事件「對各方都造成苦痛，希望法律戰的結束能開始各方的復原工作。」

肯塔基大學教育 學者赫欽斯(Neal Hutchens)表示，歐柏林學院校方站在學生那邊，造成吉柏森麵包店聲譽受損及學校的巨額賠償，是學校不分青紅皂白地接受學生觀點的結果，「支持學生」及「參與其中」的界線，其他教育機構應引以為鑑。