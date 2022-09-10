紀念田州名媛遇害 多城數千人天亮前「完成伊麗莎之跑」

田州曼菲斯9日清晨有數千人參加「完成伊麗莎的跑步」活動，以紀念2日清晨在曼菲斯大學慢跑時，遭綁架遇害的伊麗莎‧弗萊徹。(美聯社)

9日清晨，全美各城市數以千計的民眾參與了一場慢跑行動，藉此紀念2日清晨在田納西州 曼菲斯大學附近慢跑時失蹤遇害的女子伊麗莎‧弗萊徹(Eliza Fletcher)。

34歲的伊麗莎‧弗萊徹出身名門，同時也是幼兒園老師和兩個孩子的母親。她2日清晨4時20分左右在曼菲斯大學附近慢跑時，遭人劫持綁架至一輛汽車 內之後失去蹤影。由於弗萊徹未如往常那樣跑步後返家，家人擔心報警，嫌犯迅速被警方確定並被控綁架、謀殺。

弗萊徹家人一度懸賞5萬元徵求民眾提供弗萊徹下落線索；曼菲斯警方5日尋獲一具遺體，確認就是慢跑時遭綁架失蹤的弗萊徹。

弗萊徹慢跑遇害案震驚全國，尤其讓女性跑者感到不安。在親人為她發布的訃聞中，描述她是「天生的運動員 」，喜歡與丈夫和孩子一起在戶外度過時光。

許多女性運動者害怕獨自在夜間或僻靜地方做運動，雖然犯罪統計數據顯示這類殺人案極為罕見，但仍有不少女性報案指自己在運動時遇過騷擾或更糟情況，即使是在人口稠密的地區亦然。

為紀念弗萊徹的死並彰顯她在跑步時遇害議題，一群跑者決定在9日黎明到來前的黑暗時刻「完成伊麗莎的跑步」(Finish Eliza's Run)；許多人在跑步時效法穿上她生前最後穿去跑步的粉色上衣和紫色短褲。

「完成伊麗莎的跑步」紀念行動在曼菲斯、納許維爾、查塔努加(Chattanooga)等全國許多城鎮組隊進行。參與者也在為這場活動設置的專門網站中，記下了他們的跑步紀錄。