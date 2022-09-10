田州名門女命案 提高假釋門檻聲浪升高 人權組織憂慮

田納西州曼菲斯最近先發生綁架謀害與隨機槍擊，兩案件均由假釋者犯下，曼菲斯市長斯特里克蘭在記者會上不滿地說：「這不是我們的生活方式，我們不能接受。」(美聯社)

田納西州 曼菲斯近期不平靜，先是綁架謀害、後是隨機槍擊，兩案件均由假釋者所犯下，強化田州近期通過的拉高假釋門檻的法案的立論依據；但是這種氛圍也讓部分民權組織感到憂慮，指這樣的想法終究是「治標不治本」，犯罪率不會因此降低，反而會讓監獄 人滿為患。

田納西州7月1日生效的新法規定，特定重罪應至少服完85%的刑期才能假釋出獄；從田州政府及曼菲斯市政府官員到議會議員，紛紛站出來說，如果這些犯人沒有假釋，現在還在獄中，則像是伊麗莎‧弗萊徹(Eliza Fletcher)遭綁架遇害案，或是造成四死三傷的隨機槍枝濫射案就不會發生。

但是司改團體「宣判計畫」(The Sentencing Project)研究分析師艾希莉‧奈里斯(Ashley Nellis)表示，設定假釋門檻的問題在於，無視某人可能會為了提早出獄而做好準備，或是存在「所有人都會在特定時間內完成矯正」的邏輯，而這種邏輯「當然不是真的」，「何時能夠改變自己因人而異」。

國家刑事司法改革(National Institute for Criminal Justice Reform)執董穆罕默德(David Muhammad)則說，絕大多數從監獄出來的人終其一生與槍枝犯罪絕緣，真正該做的不是更高的刑期，而是提高社區鄰里間有關預防犯罪事件的活動的投資。

布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)律師史蒂芬妮‧懷利(Stephanie Wylie)表示，監獄中會有輔導受刑人重新融入社會的活動，嚴格的刑期將削弱受刑人參與此活動的動機。

監獄團契(Prison Fellowship)成員凱特 ‧崔莫爾(Kate Trammell)則表示，監獄的「正義」無關乎「刑期」，而是關乎「受刑能否在一定時間內改邪歸正」，消弭提早改邪歸正的誘因，反而會讓社區更為危險。

不過奈里斯也說，不論兩黨，要撤回提高假釋門檻的法案都是很艱難的過程，畢竟沒有人希望營造出對罪犯過於不強勢的形象。