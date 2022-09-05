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維州爆2死5傷槍擊案 受害者有諾福克大學學生

編譯徐薏茹／綜合4日電

維吉尼亞州諾福克市(Norfolk)4日一棟位於校園外的大樓發生槍擊案，造成2人死亡，5人受傷，其中包含幾位大學學生。

諾福克警察局於凌晨12點左右接獲通報，表示基拉姆大道(Killam Avenue) 5000號街區發生槍擊案。

四名女性與三名男性遭到槍擊， 根據警方消息，受傷七人全數送往醫院，其中25歲的米勒(Zabre Miller)和19歲的安潔拉．麥克奈特(Angela McKnight)後來重傷不治。

諾福克州立大學(Norfolk State University)在推特發布貼文指出，該校有幾名學生是本次槍擊案的受害者，槍擊案發生於第50街與漢普頓大道(Hampton Blvd)附近的一處獨立校外地點，警方已經保護校園，校方也提供有需求的學生諮詢服務。

地方電視台WTKR報導，由於槍擊案影響加上病患眾多，聖塔拉諾福克總醫院(Sentara Norfolk General Hospital)的創傷中心(Trauma Center)一度暫時關閉，部分病患被轉往其他醫院，清晨5點左右醫院才解除封鎖。

諾福克警方尚未公布槍擊案動機或嫌犯的相關消息，表示仍在調查中，並要求任何掌握相關資訊的民眾聯絡諾福克犯罪專線(Norfolk Crime Line)：1-888-LOCK-U-UP，或透過手機應用程式P3Tips提供線索。

非營利組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive) 的資料顯示，今年全美已發生至少456件大型槍擊案，換算下來，平均每日發生1.8起大型槍擊案；根據「槍枝暴力檔案」定義，大型槍擊案代表除了槍手以外，共四人或四人以上遭遇槍擊。

槍擊 維吉尼亞州 警察

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