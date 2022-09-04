密州機場工偷開小飛機 威脅撞沃爾瑪 不會降落最後迫降大豆田被捕

密西西比州一名機場加油工3日清晨偷了一架小飛機駛上天，卻不知如何降落，在天空盤旋，還打電話報警稱要撞進沃爾瑪，最後迫降在大豆田。(美聯社)

密西西比州圖佩洛(Tupelo)市3日發生了一場有驚無險的偷飛機亂開鬧劇，一名圖佩洛機場 工作人員清晨5點多偷了一架小型飛機開上天空，卻不知如何降落，驚慌失措地在空中盤旋了五個小時，還一度威脅要將飛機撞進沃爾瑪 超市，最後安全降落在大豆田裡，所幸無人受傷。被警察 逮捕的嫌犯被控犯下重大盜竊罪和製造恐怖威脅，聯邦當局也可能提出指控。

圖佩洛警察局長夸卡(John Quaka)在記者會中表示，現年29歲的肇事嫌犯帕特森(Cory Wayne Patterson)平日工作是在圖珀洛地區機場為飛機加油，年資有十年之久。3日清晨5點多，他趁機偷開滿載燃料的雙引擎Beechcraft King Air C90A，並在15分鐘後打911電話報警，說他打算將飛機撞向圖珀洛市的沃爾瑪，警察為此疏散了店家附近人群。

上午9點半左右，帕特森在臉書發文向家人「告別」寫道：「對不起大家。從來不想真正傷害任何人。我愛我的父母和姊姊，這不是你們的錯。再見。」然後他就在里普利(Ripley)附近的一片大豆田著陸。圖珀洛市長喬丹(Todd Jordan)一路焦急地看著飛機在空中曲曲折折飛行後，稱這是「最好的結局」。

當地居民遠觀迫降在大豆田的小飛機。(美聯社)

夸卡指出，機場塔台早上6點才有人值班，此案「比較像是嫌犯一時起了歹意。」警方談判人員在飛行過程中不斷說服帕特森降落，但他不知怎麼做。途中他曾在一名私人飛行員指導下欲降落在圖佩洛機場，但不了了之。據信，帕特森沒有飛行執照，但有一些飛行訓練。當局表示，「令人難以置信，飛機完好無缺。」

全國交通安全委員會前常務董事戈爾茨(Peter Goelz)表示，為小飛機和公務飛機提供服務的小型機場大都很脆弱，多年來一直困擾著安全專家；「倘若有訓練有素的飛行員劫走飛機，他手上就有一個非常致命的武器。」

紐約法明岱爾州立學院航空中心(Aviation Center at Farmingdale State College)主任坎德斯(Michael Canders)稱此事件為一般機場及其工作人員「敲響警鐘」。戈爾茨表示，聯邦航空管理局和國土安全部可能會調查這起事件，並提供側重於加強安全的指南，但可能所費不貲。