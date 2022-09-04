我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

密州機場工偷開小飛機 威脅撞沃爾瑪 不會降落最後迫降大豆田被捕

記者胡玉立／綜合報導
密西西比州一名機場加油工3日清晨偷了一架小飛機駛上天，卻不知如何降落，在天空盤旋，還打電話報警稱要撞進沃爾瑪，最後迫降在大豆田。(美聯社)
密西西比州一名機場加油工3日清晨偷了一架小飛機駛上天，卻不知如何降落，在天空盤旋，還打電話報警稱要撞進沃爾瑪，最後迫降在大豆田。(美聯社)

密西西比州圖佩洛(Tupelo)市3日發生了一場有驚無險的偷飛機亂開鬧劇，一名圖佩洛機場工作人員清晨5點多偷了一架小型飛機開上天空，卻不知如何降落，驚慌失措地在空中盤旋了五個小時，還一度威脅要將飛機撞進沃爾瑪超市，最後安全降落在大豆田裡，所幸無人受傷。被警察逮捕的嫌犯被控犯下重大盜竊罪和製造恐怖威脅，聯邦當局也可能提出指控。

圖佩洛警察局長夸卡(John Quaka)在記者會中表示，現年29歲的肇事嫌犯帕特森(Cory Wayne Patterson)平日工作是在圖珀洛地區機場為飛機加油，年資有十年之久。3日清晨5點多，他趁機偷開滿載燃料的雙引擎Beechcraft King Air C90A，並在15分鐘後打911電話報警，說他打算將飛機撞向圖珀洛市的沃爾瑪，警察為此疏散了店家附近人群。

上午9點半左右，帕特森在臉書發文向家人「告別」寫道：「對不起大家。從來不想真正傷害任何人。我愛我的父母和姊姊，這不是你們的錯。再見。」然後他就在里普利(Ripley)附近的一片大豆田著陸。圖珀洛市長喬丹(Todd Jordan)一路焦急地看著飛機在空中曲曲折折飛行後，稱這是「最好的結局」。

當地居民遠觀迫降在大豆田的小飛機。(美聯社)
當地居民遠觀迫降在大豆田的小飛機。(美聯社)

夸卡指出，機場塔台早上6點才有人值班，此案「比較像是嫌犯一時起了歹意。」警方談判人員在飛行過程中不斷說服帕特森降落，但他不知怎麼做。途中他曾在一名私人飛行員指導下欲降落在圖佩洛機場，但不了了之。據信，帕特森沒有飛行執照，但有一些飛行訓練。當局表示，「令人難以置信，飛機完好無缺。」

全國交通安全委員會前常務董事戈爾茨(Peter Goelz)表示，為小飛機和公務飛機提供服務的小型機場大都很脆弱，多年來一直困擾著安全專家；「倘若有訓練有素的飛行員劫走飛機，他手上就有一個非常致命的武器。」

紐約法明岱爾州立學院航空中心(Aviation Center at Farmingdale State College)主任坎德斯(Michael Canders)稱此事件為一般機場及其工作人員「敲響警鐘」。戈爾茨表示，聯邦航空管理局和國土安全部可能會調查這起事件，並提供側重於加強安全的指南，但可能所費不貲。

機場 警察 沃爾瑪

上一則

一款嬰兒車會切斷寶寶手指 Uppababy公司召回

下一則

擔任紀錄片旁白 歐巴馬獲艾美獎

延伸閱讀

男子竊飛機威脅撞向沃爾瑪 遭控恐怖威脅罪

男子竊飛機威脅撞向沃爾瑪 遭控恐怖威脅罪
LAX迎來疫後最忙勞工節 南加自駕遊公路擁堵

LAX迎來疫後最忙勞工節 南加自駕遊公路擁堵
小飛機偷渡13無證客 人蛇被捕

小飛機偷渡13無證客 人蛇被捕
新州最大學區 新學年繼續執行口罩令

新州最大學區 新學年繼續執行口罩令

熱門新聞

隨著塗黑版的搜索票聲請書公布，詳列搜索理由之後，共和黨人大致住口，或顧左右而言他。(路透)

川普住家搜索理由曝光後 原先譴責的共和黨人住嘴了

2022-08-27 22:27
川普（左）妻子梅蘭妮亞（右）對於閨房被搜索很不滿。（路透）

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

2022-09-03 13:03
前任阿州州長的共和黨裴林敗選。(美聯社)

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

2022-08-31 23:27
馬里蘭州衛生廳在一些隨機買來檢測的Three Golden Coins木耳產品中發現沙門氏菌，批發商Tai Phat Wholesalers隨即宣布召回。(FDA照片)

4款木耳驗出沙門桿菌 銷售15州 急召回

2022-09-01 20:09
白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）8月31日警告說，美國應該為嚴重的流感季節和冬季持續出現的新冠疫情做好準備。(路透)

佛奇卸任前示警：趕快打疫苗 嚴重流感季將來臨

2022-08-31 21:31
阿拉巴馬州奇德斯堡市的非裔牧師詹寧斯(右)，5月在街上給一戶鄰居家澆花，有人報警，警察要求出示身分證但詹寧斯拒絕，便以妨礙公務罪逮捕詹寧斯。(ABC電視台截圖)

非裔牧師幫鄰居澆花 竟被歧視遭報警被捕

2022-09-01 14:28

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職
殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔