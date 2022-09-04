田州曼菲斯名門女遭綁架 家人懸紅5萬尋人 警逮一嫌

伊麗莎‧弗萊徹。（曼菲斯警局提供）

田納西州 曼菲斯市一名出身名門的女子伊麗莎‧弗萊徹(Eliza Fletcher)2日在曼菲斯大學附近慢跑時，遭人脅持及綁架登上一輛汽車 離去，警方3日雖然找到這輛車，並拘捕一名嫌疑人，但未尋獲這名女子，她的家人已懸賞5萬元花紅給提供線索的人。

孟菲斯警方表示，遭綁架女子弗萊徹現年34歲，事發於2日清晨4時20分左右，她在慢跑期間，一名男子走向她，雙方經一番糾纏後，她遭人強迫登上一輛深色GMC Terrain汽車離去。

由於弗萊徹沒有像往常那樣跑步後回家，家人開始擔心於是報警；警方調查時，在她位於大學區的房子前發現她的手機 及水瓶；3日下午找到涉案汽車，同時拘捕了車上一名男子，但沒有弗萊徹的蹤影。

弗萊徹的家人2日晚上透過滅罪熱線，懸賞5萬元給任何提供線索得以破案及逮捕涉案者的人士；家人在聲明中說，「我們期待伊麗莎安全回來，希望這個懸賞能協助警方抓獲犯案的人。」

當地媒體報導，弗萊徹出身名門，是曼菲斯已故富商及慈善家奧吉爾三世(Joseph "Joe" Orgill III)的孫女，她是兩個孩子的母親，身高5呎6吋。

據悉，警方曾在她的家中調查，帶走一台筆記本電腦及一些園藝剪刀，並拖走她使用的Jeep Wagoneer汽車；當地警方表示，田納西州調查局及聯邦調查局(FBI)已介入調查。