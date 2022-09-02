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國會暴亂案 前紐約市警察攻擊自己人遭重判10年

中央社／華盛頓1日綜合外電
前紐約市警察韋布斯特在去年1月6日的國會遇襲案中攻擊現役員警，今天遭重判10年徒刑。（美聯社）
前紐約市警察韋布斯特在去年1月6日的國會遇襲案中攻擊現役員警，今天遭重判10年徒刑。（美聯社）

紐約市警察韋布斯特（Thomas Webster）在去年1月6日的國會遇襲案中攻擊現役員警，今天遭重判10年徒刑，是這起攻擊事件相關案件中所判處最長的刑期。

路透報導，根據哥倫比亞特區聯邦地區法院在入口網站上張貼的判決細節，「被告被判處120個月刑期」。

前總統川普支持者去年1月6日在國會大廈爆發動亂，韋布斯特期間攻擊一名華府員警，今年5月被判有罪。

司法部表示，56歲前美軍陸戰隊員韋布斯特因為加入國會大廈暴動，用一根旗杆攻擊護衛國會的員警，遭到重判。

據法新社報導，韋布斯特將一名員警撂倒、壓制在地，用防毒面具讓員警窒息，其他人同時對這名員警又踢又踹，使得員警全身多處受傷。

韋布斯特辯稱自己當時的行為是在自我防衛，不過這個說法遭哥倫比亞特區聯邦陪審團駁回。

聯邦調查局（FBI）華府分局助理局長丹托諾（Steven D'Antuono）透過聲明表示：「身為前警察和美國陸戰隊員，曾宣誓捍衛憲法對抗國內外所有敵人，韋布斯特知道自己1月6日這天行為的嚴重性。」

丹托諾說：「當他那天在國會攻擊一名員警，韋布斯特先生不僅違背了他的誓言，更背叛了每天冒著生命危險保護美國人民的執法同袍。」

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述美國聯邦地區法官梅塔（Amit Mehta）今天宣判報導：「我也希望你沒有來到華府，我也希望你當時留在紐約家中…那天沒有來到國會，因為我們大家都會好過得多。不只是你…還有你的家人…和這個國家。」

前紐約市警察韋布斯特在去年1月6日的國會遇襲案中攻擊現役員警，今天遭重判10年徒...
前紐約市警察韋布斯特在去年1月6日的國會遇襲案中攻擊現役員警，今天遭重判10年徒刑。（美聯社）

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