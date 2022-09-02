4款袋裝木耳受沙門氏菌汙染 15州召回

馬里蘭州衛生廳在一些隨機買來檢測的Three Golden Coins木耳產品中發現沙門氏菌，批發商Tai Phat Wholesalers隨即宣布召回。(FDA照片)

馬里蘭州 衛生廳(Maryland Department of Health)在一些隨機買來檢測 的木耳包裝產品中發現沙門氏菌(Salmonella)，總部位於該州的製造商Tai Phat Wholesalers隨即宣布在15州召回有感染風險的包裝木耳。

可能受污染的木耳是Three Golden Coins Dried Mushrooms，馬里蘭州衛生廳在零售店隨機購買後檢測，測出沙門氏菌。

被召回的木耳在全美15州銷售，以整個或切片的形式出售，各有兩種不同重量包裝；這15州包括佛羅里達、喬治亞、肯塔基、馬里蘭、麻州、明尼蘇達、密西西比、新罕布夏、新澤西、紐約、北卡羅來納、賓州、南卡羅來納、田納西和維吉尼亞州 。

調查期間，列名召回的所有產品均暫停銷售，有關單位並要求已購買這些產品的消費者退回原賣家，以獲全額退款。

所幸，迄今未獲消費者食用後生病的報告。

沙門氏菌可導致幼兒、老年人和其他易受傷害或免疫系統較弱的人嚴重患病甚至死亡，健康的人一旦感染可引起發燒、腹瀉、噁心、嘔吐和腹痛，有時導致更嚴重的疾病。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，沙門氏菌每年在全美約造成135萬例感染和420人死亡。

在召回之列的產品共有四款，依尺寸和木耳形式區分，包括2.5盎司木耳片 (編號01051- Nam Meo Soi -S)、10.5盎司木耳片(01276- Nam Meo Soi -L)、2.5盎司乾完整木耳(01052- Nam Meo Nguyen -S)、10.5盎司乾完整木耳(01277- Nam Meo Nguyen -L)。

消費者有任何疑問可致電(703)538-8000詢問。