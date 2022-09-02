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丹妮兒風暴 可能成為今年首個大西洋颶風

編譯孫梁／綜合1日電
今年大西洋颶風季顯得異常平靜，遲至9月1日才形成丹妮兒熱帶風暴，並可能演變成颶風。圖為艾妲颶風去年在路州造成嚴重損害。(美聯社)
今年大西洋颶風季顯得異常平靜，遲至9月1日才形成丹妮兒熱帶風暴，並可能演變成颶風。圖為艾妲颶風去年在路州造成嚴重損害。(美聯社)

今年大西洋颶風季的開始顯得異常平靜，遲至9月1日才形成丹妮兒(Danielle)熱帶風暴，為近兩個月來的首個風暴，並可能演變成颶風。

國家颶風中心的數據顯示，截止美東1日上午11時，位於北大西洋亞速爾(Azores)群島以西960哩的丹妮兒風暴，中心最大風力40哩的雲團緩慢向東移動，但不會威脅陸地。不過風暴移動的路線蜿蜒曲折，未來數日將變成颶風，為今年大西洋颶風季的首個颶風。

大西洋上目前還有兩個異常雲團，一個位於加勒比海背風群島以東數百哩，另一個在非洲西海岸的維德角(Cabo Verde)群島附近。

今年大西洋颶風季開始後僅出現三場風暴，6月初的艾力克斯(Alex)風暴給佛羅里達州南部帶來洪水，古巴至少三人喪命；邦妮(Bonnie)風暴7月初襲擊中美洲時的風力達到熱帶風暴級，並短暫達到颶風的時速，為太平洋颶風季的首個主要颶風；第三場的柯林(Colin)風暴在獨立日周末期間形成，導致南、北卡羅來納州被淹。

整個8月大西洋沒有一場風暴，為1997年以來首次。繼丹妮兒風暴後，大西洋將出現厄爾(Earl)和菲奧娜(Fiona)兩場風暴。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)8月初預報，今年颶風季11月30日結束前，大西洋將出現14到20個風暴，六到十個可能演變成颶風，中心最大風速至少74哩，其中三到五個可能增強為三級以上的強烈颶風，中心最大風速至少111哩。

去年出現21個風暴，前年是創紀錄的30個，用於命名風暴的字母排序過去兩年均已用光，僅2005年發生過一次。

氣候網站AccuWeather的氣象學家指出，颶風和熱帶風暴的形成需要三個條件：海水溫暖、垂直風切變和不穩定的潮濕空氣，而今年迄今則是空氣乾燥。

颶風與氣候變遷的關係明顯，過去40年由於地球暖化，颶風變得日益強烈。

熱帶風暴 颶風 北卡羅來納州

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