乾旱惡化 7月降雨量不到0.5吋 羅德島宣布成災區

由於極端乾旱，麻州維多利亞公園湖已乾涸見底。(美聯社)

美國東北部乾旱惡化，聯邦官員已宣布羅德島州 (Rhode Island)為旱災災區，位於麻州 的新英格蘭 第二大城伍斯特市(Worcester)也因此宣布限制戶外用水，

由於持續乾旱，農業部部長維爾薩克(Tom Vilsack)宣布羅德島州所有五郡為「主要自然災區」(primary natural disaster areas)；條件符合的農場可向農業部農場服務機構(Farm Service Agency)申請低利緊急貸款和其他援助，申請期自即日起八個月。

羅德島州民主黨參議員里德(Jack Reed)本月稍早便要求聯邦發出旱災聲明，他聲明說，長期乾旱損害農作產量和品質，該州農民很艱難，聯邦發出聲明有助減輕農民損失。

里德辦公室數據顯示，羅德島州7月降雨量不到0.5吋，遠低於平均降雨量2.5吋，全州99%以上地區極度乾旱。

伍斯特是麻州中部城市，擁有20萬6000居民；市府稱，水庫容量約已降至72%，為求因應， 上午9點到下午5點間禁止使用灌溉系統，並呼籲民眾盡一己之力，在廚房、浴室用水及洗車時力求省水，洗碗機盡可能滿載時才開動。

伍斯特市府官員還將與醫院、大學等用水量大的機構代表會面，討論省水作法。

根據美國乾旱監測機構(U.S. Drought Monitor)，新英格蘭大部分地區正面臨乾旱，其中，麻州約40%地區處於「極度乾旱」狀態。