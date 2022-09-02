我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：戈巴契夫備受西方讚譽 習近平不認同

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

乾旱惡化 7月降雨量不到0.5吋 羅德島宣布成災區

編譯周芳苑／綜合1日電
由於極端乾旱，麻州維多利亞公園湖已乾涸見底。(美聯社)
由於極端乾旱，麻州維多利亞公園湖已乾涸見底。(美聯社)

美國東北部乾旱惡化，聯邦官員已宣布羅德島州(Rhode Island)為旱災災區，位於麻州新英格蘭第二大城伍斯特市(Worcester)也因此宣布限制戶外用水，

由於持續乾旱，農業部部長維爾薩克(Tom Vilsack)宣布羅德島州所有五郡為「主要自然災區」(primary natural disaster areas)；條件符合的農場可向農業部農場服務機構(Farm Service Agency)申請低利緊急貸款和其他援助，申請期自即日起八個月。

羅德島州民主黨參議員里德(Jack Reed)本月稍早便要求聯邦發出旱災聲明，他聲明說，長期乾旱損害農作產量和品質，該州農民很艱難，聯邦發出聲明有助減輕農民損失。

里德辦公室數據顯示，羅德島州7月降雨量不到0.5吋，遠低於平均降雨量2.5吋，全州99%以上地區極度乾旱。

伍斯特是麻州中部城市，擁有20萬6000居民；市府稱，水庫容量約已降至72%，為求因應， 上午9點到下午5點間禁止使用灌溉系統，並呼籲民眾盡一己之力，在廚房、浴室用水及洗車時力求省水，洗碗機盡可能滿載時才開動。

伍斯特市府官員還將與醫院、大學等用水量大的機構代表會面，討論省水作法。

根據美國乾旱監測機構(U.S. Drought Monitor)，新英格蘭大部分地區正面臨乾旱，其中，麻州約40%地區處於「極度乾旱」狀態。

羅德島州 麻州 新英格蘭

上一則

丹妮兒風暴 可能成為今年首個大西洋颶風

下一則

用手銬逼兒到密蘇里州上學 加州母面臨五年刑責

延伸閱讀

節約用水 洛杉磯水電局提供省水裝置折扣退款

節約用水 洛杉磯水電局提供省水裝置折扣退款
新澤西州乾旱 玉米、大豆歉收 價格上揚

新澤西州乾旱 玉米、大豆歉收 價格上揚
歐洲乾旱衝擊收成 馬鈴薯產量將創低

歐洲乾旱衝擊收成 馬鈴薯產量將創低
四川「旱澇急轉」送走了乾旱迎來了暴雨 3000人受災

四川「旱澇急轉」送走了乾旱迎來了暴雨 3000人受災

熱門新聞

擔心通膨的消費者減少採買服飾，美國零售商削價求售。（路透）

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

2022-08-26 12:17
隨著塗黑版的搜索票聲請書公布，詳列搜索理由之後，共和黨人大致住口，或顧左右而言他。(路透)

川普住家搜索理由曝光後 原先譴責的共和黨人住嘴了

2022-08-27 22:27
共和黨籍加州聯邦眾議員麥克林托克(右)與妻子蘿瑞‧麥克林托克(左)。(Getty Images資料照)

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

2022-08-25 10:20
美國聯準會主席鮑爾26日單憑8分鐘演說，引發美股暴跌，讓美國億萬富翁們身家一日蒸發780億美元。(Getty Images)

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

2022-08-26 21:48
前任阿州州長的共和黨裴林敗選。(美聯社)

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

2022-08-31 23:27
美國即將在9月推出升級版的COVID-19加強針疫苗。(歐新社)

新冠「二合一加強針」抗原始及變異病毒 9月開放接種

2022-08-26 21:09

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」