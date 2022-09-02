用手銬逼兒到密蘇里州上學 加州母面臨五年刑責

加州婦人夏娜‧賈維拉被控與密蘇里州專收行為偏差學生的「艾加裴寄宿學校」(圖)前任校長密謀，以強硬手段將賈維拉的未成年兒子從加州送到該校就讀。(取材自推特)

司法部發布新聞稿指出，根據本周稍早解密的聯邦檢察官 起訴書，35歲加州 婦人夏娜‧賈維拉(Shana Gaviola)與密蘇里州 一所寄宿學校前任校長桑多瓦(Julio Sandoval)密謀，以強硬手段將賈維拉的未成年兒子在加州逼上車，在長達27小時的車程途中戴著手銬，到密州就讀寄宿學校。

聯邦檢察官以違反保護令為由起訴賈維拉與桑多瓦，若被法院判處罪名成立，最高面臨五年有期徒刑，外加25萬元罰款。

位於密蘇里州史塔頓(Stockton)的艾加裴寄宿學校(Agape Boarding School)是專收行為偏差青少年的學校，桑多瓦原本擔任校長，後來經營專門幫父母接送孩子前往艾加裴就讀的私人機構。桑多瓦有多項犯罪前科，也面臨訴訟。聯邦檢察官在起訴書中並未透露寄宿學校名稱，僅寫學校位於史塔頓。

艾加裴寄宿學校名聲不佳，校醫史默克(David Smock)涉嫌去年性侵男童而遭密州檢察官起訴，學校另外五名教職員工則面臨攻擊罪名起訴。

加州東區聯邦檢察官塔爾波特在起訴書中指出，賈維拉的兒子因為不堪長期遭母親虐待，2021年7月申請到家暴保護令，並要求法院允許脫離母子關係。

起訴書指出，賈維拉與桑多瓦不顧保護令規定，密謀強行將賈維拉兒子送往密州就讀寄宿學校，2021年8月21日在佛萊斯諾一家商店找到她的兒子，強行逼迫他坐上車、戴上手銬，然後載到密州史塔頓。賈維拉兒子被帶到寄宿學校的八天後，才被生父救離。

艾加裴寄宿學校網站介紹寫道，學校為非營利教育單位，專門為12歲至17歲青少年而成立，創校宗旨在於讓出現行為偏差、對於前途出現迷惑的青少年「了解上帝的慈愛」。