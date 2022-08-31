德州孕婦駛上共乘車道 罰單剛撤又收第2張

德州孕婦布蘭迪‧波托尼主張懷胎可讓她開上共乘車道，但仍吃上罰單，該罰單於8月初撤銷後，她又在相同地點違反相同規定而被開罰單。(CBS電視台截圖)

德州 孕婦布蘭迪‧波托尼(Brandy Bottone)主張懷胎可讓她開上共乘車道(HOV，車內含司機至少二人)，但仍吃上罰單，此事7月引發全國關注，該罰單於8月初撤銷後沒多久，她又在相同地點遭開相同罰單。

波托尼告訴達拉斯晨報(Dallas Morning News)，她主張根據德州新實施的墮胎 禁令，她腹中胎兒算是第二個人，因此她開車上共乘車道並未違反車內須有兩人的規定。

波托尼的交通罰單於8月初撤銷，且她無須出庭，但此事仍未結束；32歲的波托尼表示，德州政府撤銷她第一張罰單後，但不到一個月，她在相同地點因違反相同規定被開第二張交通罰單。

波托尼表示，她並非要證明她的論點，只是要開車去其他地方；由於此案仍未解決，所以她認為她還是可以開上共乘車道。

「沒人說這麼做對不對。」波托尼告訴達拉斯晨報：「德州當局撤銷罰單，我為何要改變我的想法？撤銷罰單並未回答問題，我的理解是對還是不對？」

波托尼回憶，她在75號國道出口匝道遭達拉斯郡警察 攔下時的感覺頗為逗趣，一名警察說：「又是妳？」警察還關心關心她何時臨產，得知是隔天後還祝波托尼一切順利。

波托尼之後產下一名女嬰。

達拉斯郡地方檢察官辦公室撤銷該罰單時指出，評估此案的事實、後果以及適用法律，德州決定撤回此案。換句話說，由於新墮胎法認定胎兒屬於人，此案法律問題待裁決，德州州議會預計在明年會期討論此議題。

德州交通廳(TxDOT)發言人哈策爾(Tony Hartzel)發出聲明，該廳對於執法或起訴決定並無控制權。

「交通廳無權決定執法或起訴。」哈策爾告訴達拉斯晨報：「撤銷該罰單並不影響本廳與執法間的關係。」