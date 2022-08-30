羊水破2小時無人理 女囚送醫延誤流產獲賠48萬

六年多前在加州橙郡監獄(圖)服刑的孕婦奎斯內斯，因破水求救送醫過程諸多拖延導致流產，以48萬元和橙郡和解。(NBC電視台截圖)

六年多前在加州 橙郡服刑的孕婦因破水求救、送醫過程諸多拖延導致流產，向聯邦法院提起民事訴訟，控告過程幾經波折，最終由橙郡支付48萬元和解。

根據法庭紀錄，2016年3月，懷孕六個月的奎諾內斯(Sandra Quinones)在加州橙郡監獄服刑時破水，從求救、一直到相關人員將她載往醫院，整個過程諸多拖延，最終流產。

奎諾內斯的律師在訴訟中說，孕婦在牢房裡持續按呼叫鈕達兩個小時，無人回應，久候多時，郡府工作人員終於抵達、送她前往醫院，途中工作人員卻在連鎖咖啡 店星巴克 (Starbucks)停下買咖啡。

橙郡監察委員會(Orange County Board of Supervisors)日前開會一致表決支付奎諾內斯48萬元和解；這起訴訟稱，被告拒絕提供醫療服務、疏忽治療並有其他違法行為。

橙郡警局(Orange County Sheriff's Department)一位發言人拒絕就訴訟或和解發表評論， 監察委員會和代表律師也未出面置評。

根據橙郡警局，奎諾內斯因持有違禁品和待售違禁品被捕，開始分娩時正在服刑70天中。

橙郡曾要求撤銷聯邦訴訟，認為時效已過，地區法院法官同意，2020年10月駁回該案，但上訴法院去年12月推翻，案件退回下級法院。

原告律師赫爾曼(Richard P. Herman)在2020年4月提起的訴狀中說，未具名的郡府雇員當時決定不叫救護車，他們以非緊急事件將當年28歲的奎諾內斯送往醫院，當郡府工作人員在星巴克停下來時，奎諾內斯在後座流血、正在分娩。

從法庭紀錄無法清楚看出奎諾內斯如何流產。

訴訟稱，郡府對雇員處理囚犯醫療狀況的培訓不足，事發後，奎諾內斯罹患嚴重和極端創傷後應激障礙和抑鬱症，時而流落街頭、時而被拘留。