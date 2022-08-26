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拜登女兒日記被偷 2嫌認罪 曾高價賣給挺川普團體

中央社／華盛頓25日綜合外電
兩名竊盜嫌犯今天坦承在2020年美國總統大選期間，偷竊拜登女兒的私人日記，並以4萬美元價格出售給支持川普的團體。圖為拜登的女兒艾希莉。(美聯社)
兩名竊盜嫌犯今天坦承在2020年美國總統大選期間，偷竊拜登女兒的私人日記，並以4萬美元價格出售給支持川普的團體。圖為拜登的女兒艾希莉。(美聯社)

兩名竊盜嫌犯今天坦承在2020年美國總統大選期間，偷竊拜登女兒的私人日記，並以4萬美元價格出售給支持川普的團體。當時拜登正與川普角逐總統大位。

法新社報導，美國司法部在法庭文件中宣布哈里斯（Aimee Harris）和庫蘭德（Robert Kurlander）認罪，文件指受害人為「候選人-1」的女兒。「候選人-1」廣為人知是指拜登，女兒則是艾希莉（Ashley Biden）。

根據文件內容，2名嫌犯最初試圖將竊得的日記售予「候選人-2」（即川普）的競選團隊，但遭到拒絕，於是將日記拿去賣給一個保守派團體。

這個團體先前已確認是「真理計畫」（Project Veritas）。司法部稱，該團體分別支付兩人2萬美元，據稱還慫恿嫌返回佛羅里達州艾希莉友人的住處，竊取她留在友人家的其他物品，如家庭照片的數位檔案等。

「真理計畫」是支持共和黨的獨立組織，曾有試圖滲透和誘騙進步團體的紀錄，其目的是讓這些團體做出後來可以被用來讓他們難堪的行為。

該組織從未公開艾希莉日記的內容，但被內部人士外流至保守派新聞網站National File發布，促使美國聯邦調查局（FBI）啟動調查。

司法部表示，哈里斯和庫蘭德達成認罪協議，該協議要求沒收兩人收受的酬金，並在持續進行的調查中合作。

兩人因犯下密謀轉售贓物罪，皆面臨最高5年的有期徒刑。

「真理計畫」發布聲明辯稱，其「新聞收集符合道德及法律」。他們說：「記者合法取得的素材後來被指為贓物的情況很常見也很普遍，且受到美國憲法第一修正案所保障。」

有報導指聯邦調查局也對拜登兒子韓特（Hunter Biden）筆記型電腦送修時內容外洩、並分享給保守派團體及主流媒體一事進行了調查。

2020年11月大選前，「紐約郵報」刊登了據稱是外洩的電子郵件，內容指韓特與父親拜登在烏克蘭從事不法交易。「華盛頓郵報」、「紐約時報」和其他主流媒體隨後也跟進報導。

這些檔案持續被用於政治上攻擊拜登，據報導聯邦調查局正在調查韓特的金融交易，這也是其中一部分。

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