不理免死建議 奧克拉荷馬州照處決死囚

奧克拉荷馬州25日不顧州赦免委員會的免死建議，處決1997年犯下命案的死刑犯柯丁頓。(美聯社)

奧克拉荷馬州 25日不顧州赦免委員會的免死建議，處決一名1997年犯下命案的死刑犯，為奧州自去年恢復注射死刑以來被處死的第五名囚犯。

50歲的柯丁頓(James Coddington)在麥卡萊斯特(McAlester)的奧州監獄 接受藥物注射，在注射第一種藥物咪達唑侖後開始呼吸侷促，10時08分失去意識，只有鼻鼾聲，上午10時16分宣布死亡。

州長史提特(Kevin Stitt)拒絕柯丁頓的請求，也拒絕赦免委員會提出的終身監禁不得保釋的改判建議。

柯丁頓在行刑室被綁在注射床上時說：「我要對親友、律師和身邊愛我的人們說：謝謝你們。史提特州長，我不怪你，我原諒你。」說完後他抬起頭，對在觀察室掉眼淚的律師豎起大拇指。

柯丁頓因1997年用錘子砸死73歲的海爾(Albert Hale)而被判死刑，檢方說，時年24歲的柯丁頓是因為海爾拒絕給他錢買古柯鹼而發怒行凶。

本月舉行聽證時，柯丁頓情緒激動地向海爾的家人道歉，表示他今天已是一個不同的人。但海爾的兒子表示，他不相信柯丁頓是真心悔改。海爾的兒子在見證柯丁頓被處死後說，柯丁頓的遺言中沒有提到他父親及其家人，「證明他的道歉不是真的。我原諒他，但並不能使他擺脫自己行為的後果」。

辯護律師在寬恕聽證上說， 柯丁頓從嬰兒時期就受到酒類和毒品的危害，因為他父親將啤酒和威士忌裝在奶瓶裡餵他。

柯丁頓兩度被判死刑，第二次是最初的死刑判決被上訴法官推翻後的2008年。

殺死海爾後，柯丁頓承認他至少六次在奧克拉荷馬市的加油站和便利店持械搶劫。州檢察長辦公室說：「考慮到柯丁頓的謀殺、搶劫和暴力犯罪 史，死刑是對他唯一公正的懲罰。」