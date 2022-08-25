送信車拋錨 遭5犬攻擊 佛州女郵差喪命 惡犬將被處安樂死

咬死佛州女郵差的五條狗已被動物管制部門帶走，將被安樂死。(普特南郡警局照片 )

佛羅里達州普特南郡(Putnam)警方24日表示，61歲的女郵差潘蜜拉·洛克(Pamela Rock)22日送信時，因郵務車拋錨，在路邊遭五條兇犬攻擊，倒在地上喊救命，警察 疾駛趕來看到她渾身是血，送醫路上心臟驟停，但因傷勢過重，第二天不治。

佛州61歲的鄉村女郵差帕米拉·洛克22日被五條兇狗攻擊，第二天不治身亡。(取材自臉書)

鄰居瑪麗·坎貝爾(Putnam)說，她在家裡隱約聽到遠處傳來呼叫救命的聲音。數分鐘後警車和救護車在土路上疾駛而來，停在一戶養了五條攻擊性強的兇犬的住家旁邊。警方說，洛克駕駛的郵車在路上拋錨，五條狗從柵欄下面鑽出撲向她。

洛克掙扎著一邊自衛一邊呼救，許多鄰居過來協助趕狗，一名鄰居還向地面開了一槍，試圖將狗嚇走。急救人員趕到時用三條綁帶為她止血。

五條狗已被動物管制部門帶走，將被處以安樂死。警方沒有公布狗主人的名字，稱調查仍在繼續，可能對狗主人提出更多指控，已提出了涉及到狗攻擊的輕罪。

五條狗以前曾扒開柵欄下的石塊從縫隙中跑出來，鄰居說，這些狗還常從柵欄上方跳出來，往往引起騷動，牠們都是中型狗，但很兇猛，曾咬死一隻小型犬，但沒想到會咬死人。

佛州 普特南郡2011年也發生一起類似事件，兩隻狗咬死一個74歲的老翁，將其右臂和部分左臂斯扯下。

普特南郡警方說，發生悲劇的這一鄉村社區過去三年給警方打過四次兇犬的報警電話，其中至少兩起與這五條狗的主人是同一個地址。

坎貝爾說，她女兒上學要從這條路走去坐校車，但她一直都不敢讓她獨自走過，擔心狗會衝出柵欄。她說，狗主人是個老年男性，她曾因為狗的問題而與他對質過，但他表情冷漠。

郵政 總局聲明對員工不幸去世深感悲痛。24歲的鄰居尼倫(Tyler Neelon)說，大家很喜歡洛克，她送信時常會在居民的信箱裡放個蘋果。

郵政總局公布，全國2021年發生5400多起狗咬人事件，2019年為5803起。佛州2021年發生狗咬人事件201起，多於上年的199起。