囚犯早已「敬候」 波士頓黑幫大佬巴爾格轉獄被聯手打死

波士頓黑社會大咖巴爾格轉獄前，新獄囚犯已「磨刀霍霍」敬候他的到來，果然到後不久就被聯手打死。(美聯社)

已故的波士頓黑社會大佬、聯邦調查局線民巴爾格(James Bulger)在轉獄前，新獄囚犯已「磨刀霍霍」敬候他的到來，果然到後不久，他就被聯手打死。

法庭披露的檔案顯示，巴爾格獄中命案被告之一麥金儂在2018年10月巴爾格抵達西維吉尼亞州 黑左頓監獄 (Hazelton)前不久，打電話告訴媽媽，同監囚犯們正準備對付這個「高知名度人士。」

麥母警告兒子，少和這大流氓有瓜葛，離他遠些，麥金儂說，沒辦法，母親回道，「那就糟了。」

季斯(左圖，kron4電視台截圖)和德柯羅傑若(下圖，取材自臉書)敲擊巴爾格頭部致死，被司法部以「共謀一級謀殺」罪名起訴。

德柯羅傑若。(取材自臉書)

麥金儂和季斯(Fotios 'Freddy' Geas)、德柯羅傑若(Paul J. DeCologero)18日被司法部 以「共謀一級謀殺」罪起訴。罪證是，季斯和德柯羅傑若敲擊巴爾格頭部致死，麥金儂向調查人員做不實陳述。

當時89歲的巴爾格是著名的線民，要轉送其他監獄，也得給他安排較安全的牢房，黑左頓監獄不如此做，把他放到普通牢房，引發不少議論。

麥金儂的律師柏德(Christine Bird )說，雖然麥金儂是季斯的室友，他打了那通電話，不表示有共謀殺害巴爾格。「他的室友是殺手，跟他一點關係都沒有。兩人同住一牢房，非他能決定。就算他事先知道會出事，法庭也不能認定他有參與共謀。」

聯邦法院法官拉門斯(Philip Lammens)22日裁決，麥金儂有逃亡之虞，應繼續羈押，看審判庭如何判決。

起訴檢察官諾沃克(Hannah Nowalk)說，監獄監視錄影紀錄顯示，當天早上6點，兩名殺手步入巴爾格牢房時，麥金儂就坐在面對巴爾格房間的桌上，兩人在巴爾格房內停留了七分鐘；約兩小時後，有人發現巴爾格死在床上。

一名囚犯證人問麥金儂和德柯羅傑若，巴爾格是不是他們殺的？兩人都答說是。

諾沃克又說，德柯羅傑若曾揚言，巴爾格一到就要把他除掉；另一名囚犯證人引述德柯羅傑若說，他自己和季斯用「綁了鎖的皮帶」把巴爾格打死。