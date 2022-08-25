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柯比墜機死亡照片流傳 家屬獲賠償3100萬元

記者顏伶如／綜合報導
凡妮莎‧布萊恩(中)與女兒娜塔莉亞‧布萊恩(左)及友人，在獲得勝訴後離開法院，未對外發言。(美聯社)
凡妮莎‧布萊恩(中)與女兒娜塔莉亞‧布萊恩(左)及友人，在獲得勝訴後離開法院，未對外發言。(美聯社)

美國職籃NBA傳奇球星柯比‧布萊恩(Kobe Bryant)2020年1月搭乘直升機在加州卡拉巴薩斯(Calabasas)墜機身亡，機上九人全數罹難，後來布萊恩屍體照片卻在網路流傳。聯邦陪審團經過三個多小時討論後，24日裁定洛杉磯郡(Los Angeles County)警長辦公室及消防局確有過失，侵犯死者家屬受到憲法保障的權益，必須賠償3100萬元。

小名「吉吉」(Gigi)的布萊恩13歲次女吉安娜‧布萊恩(Gianna Bryant)也在這起墜機事件中喪生。布萊恩女子球隊的13歲成員佩登‧切斯特(Payton Chester)與其母親莎拉‧切斯特(Gianna Bryant)，由於與布萊恩父女一同搭乘直升機，結果雙雙罹難。

這起訴訟是由布萊恩遺孀凡妮莎‧布萊恩(Vanessa Bryant)及佩登‧切斯特的父親克里斯多福‧切斯特(Christopher Chester)共同提告。陪審團裁定凡妮莎‧布萊恩獲賠1600萬元損害賠償，克里斯多福‧切斯特獲賠1500萬元損害賠償。

根據陪審團裁決，警長辦公室及消防局缺乏適當規定與訓練，導致旗下人員出現侵權行為。員警與消防人員在現場搶救時，除了拍下飛機殘骸照片，還拍下包括布萊恩父女、切斯特母女以及另外五人的扭曲變形的屍體照片。

法庭上宣讀陪審團裁決時，凡妮莎‧布萊恩與律師擁抱，接著與女兒娜塔莉亞‧布萊恩(Natalia Bryant)擁抱時則一邊流淚。離開法院時，凡妮莎‧布萊恩並未對媒體發表談話。

洛杉磯郡政府的辯護律師哈許莫爾(Mira Hashmall)說，無法認同陪審團認為郡政府有過失的裁決，原告本來求償7500萬元的精神損害(emotional distress)賠償，「我們相信陪審團最後裁定的賠償金額，代表了陪審團員並不認為原告提供的證據站得住腳」。

哈許莫爾說，辯護律師團將與郡政府討論下一步要怎麼走，希望布萊恩家族與切斯特家族能在經歷這次悲劇後持續療癒。

洛杉磯 墜機 加州

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