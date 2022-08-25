3州運販大麻 法拉盛2華男在佛州被捕

警方在佛州巴拿馬市逮捕紐約法拉盛的兩名華人陳新雷(左)和黃延超(右)，指控兩人在三個州販運毒品。(灣郡警局照片 )

警方24日宣布，佛羅里達州灣郡(Bay County)警局和聯邦調查局(FBI )聯合追緝執法，在佛州 巴拿馬市逮捕紐約法拉盛的兩名華人陳新雷(Xin Lei Chen，均音譯)和黃延超(Yanchao Huang)，指控兩人在三個州販運大麻 ，從阿拉巴馬州朵森市(Dothan)提貨大麻運到佛州。

33歲的陳新雷和39歲的黃延超被控販運和向佛州運輸逾25磅大麻，一名FBI探員與灣郡警方聯繫，要求配合調查一個可疑貨櫃的行蹤。先是奧克拉荷馬市警局向FBI通報，說奧市一個貨物轉運點有個貨櫃很可疑，申請搜查令檢查發現內有10個箱子，裝有大麻約300磅，提貨單的收件人是佛州巴拿馬市StowPros倉庫的艾萊克斯(Alex)。

FBI從奧市到阿州的伯明罕市追蹤到朵森市的南方貨運中心，發現在貨運中心被一輛兩人駕駛的貨車提走，司機是陳新雷，另一人為黃延超，貨車在警方監視下駛向佛州巴拿馬市。

陳新雷和黃延超開車來到巴拿馬市一戶民宅前停車等候，阮姓兄弟趕到，警方隨即開始對四人問話。阮姓兩兄弟分別是報住巴拿馬市、31歲的喬納森·阮(Jonathon Nguyen)，和家住佛州34歲的阮天(Thien Nguyen)。

四人被警方收押，陳新雷和黃延超通過翻譯說，一個「中間人」告訴他們，去阿州朵森市提貨並送到指定地點可得500至1000元。兩人用中間人買的機票飛到灣郡，租車時沒有用中間人的名義。

陳新雷和黃延超否認對10個箱子知情，但承認「中間人」讓他們去另一州送貨時被捕。

此案已交FBI處理。警方在調查中查獲3萬3000元現金、一支AR-15槍和7.4克芬太尼，陳新雷和黃延超雙雙被控販運逾25磅大麻和跨州走私大麻；喬納森·阮被控販運逾25磅大麻、持有武器與彈藥重罪、販運芬太尼和三級持有武器重罪；阮天被控預謀販運大麻。