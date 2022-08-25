德州羅布小學槍案應對不力 學區警局長遭開除

羅布小學5月發生槍擊慘案，學區警局局長阿瑞唐多被控執意等待特警隊，讓受困師生在致命環境足足待上超過1個鐘頭，在事件屆滿三個月時遭到開除。資料照片。(路透)

德州 烏瓦德市羅布小學5月24日發生大規模槍擊 案，導致19名學童和2名教師身亡，學區 警局局長阿瑞唐多（Pete Arredondo）被控當時犯了幾個要命的錯誤，從而成為眾矢之的，並在事件屆滿三個月時遭到開除。

CBS新聞等媒體報導，羅伯小學槍擊案是美國史上死傷最慘重的校園槍擊案之一，經過幾個月要求阿瑞唐多下台的怒潮後，烏瓦德聯合獨立學區（Uvalde Consolidated Independent School District）董事會24日進行表決，無異議通過了開除他的決定。

羅布小學5月發生19名學童和2名教師身亡的槍擊慘案，學區警局局長阿瑞唐多（左）被控當時犯了幾個要命的錯誤，在事件屆滿三個月時遭到開除。資料照片。(路透)

媒體指出，董事會開會的禮堂內坐著5月24日槍擊案的家長跟倖存者，會議開始時有人高喊「懦夫！」（Coward!）。當董事會一位成員提出動議，稱有著立即解除阿瑞唐多職位的「正當理由」（Good Cause）時，禮堂內可聽到歡呼時。表決結果出爐後，與會者爆發出喝采，有些家長更淚流滿面地走了出去。

阿瑞唐多自6月22日後一直被放行政假。委任律師透過聲明表示，因為擔憂安全，阿瑞堂多並未出席自己的解職聽證會，又宣稱整個程序是「非法違憲的公開私刑」。

此前報導指出，德州公安廳長麥克羅（Steve McCraw）抨擊，即便大批警力已經趕到發生槍擊事件的羅伯小學，身為現場指揮官的阿瑞唐多卻執意等待特警隊，讓受困師生在致命環境足足待上超過1個鐘頭，但阿瑞唐多否認要為行動負責，也否認自己命令警方阻止校外家長進入學校。7月的報告則發現，當地警方「多次錯過」阻止槍手的機會，讓外界強烈批評烏瓦德警方缺乏回應和錯誤的安全措施。