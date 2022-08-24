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酒駕車禍 裴洛西之夫判刑5天、緩刑3年

編譯柯立偉／綜合23日電
保羅．裴洛西。(美聯社)
保羅．裴洛西。(美聯社)

眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的丈夫保羅裴洛西(Paul Pelosi，見圖，美聯社)5月間因在加州納帕郡(Napa)酒醉駕車，23日被判處五天監禁、緩刑三年；緩刑條件包含7000元罰金、參加三個月的酒駕教育並為車子安裝酒精鎖。

本案承審法官索爾加(Joseph Solga)表示，保羅5月28日在納帕郡出車禍時酒精濃度0.082%，只略高於法定容許值，再加上沒有造成人員嚴重傷亡，與保羅對撞的另一名48歲司機僅受輕傷且表明不願追究，因此僅以輕罪判。

此前保羅已在獄中服刑兩天，另兩天假釋，再加上以一個八小時的法庭勞動服務折抵最後一天刑期，結果無須坐監。

加州法律規定，輕微酒駕罪被告得不列席並委由律師出庭，因此保羅並未到庭聆判。

納帕郡警方則指出，事發當晚10時左右警方趕抵現場，他們要求保羅下車後發現他身上散發濃烈酒精味，且說話含糊不清、步伐踉蹌，依規定實施酒測後認定酒駕；而後直到要求他出示身分證件時，才知道他是眾院議長的夫婿，最後以5000元交保候傳。

至於與保羅出車禍的休旅車司機向警方及檢察官要求身分保密，且除了第二天右手臂、右肩和頸部右側疼痛以外並無大礙。

眾院 加州 車禍

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