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圖謀綁架密西根女州長 2男罪成

記者張聲肇／綜合報導
聯邦法院陪審團23日裁定，佛克斯(右)和克若夫特(左)2020年企圖綁架密西根州長惠特莫罪名成立。(美聯社)
聯邦法院陪審團23日裁定，佛克斯(右)和克若夫特(左)2020年企圖綁架密西根州長惠特莫罪名成立。(美聯社)

反政府右派人士佛克斯(Adam Fox)和克若夫特(Barry Croft Jr.)於2020年綁架密西根女州長惠特默(Gretchen Whitmer)未遂一案，密西根聯邦法院陪審團23日宣布，兩人企圖綁架罪和企圖獲取大型殺傷武器罪兩條罪名確立。克若夫特另加一條，「持有爆裂物」罪名也成立。

四個月前，另一個陪審團對兩人的罪名無法達成一致決，還當庭釋放另兩名同案嫌犯，經聯邦檢方上訴，才成立第二次審判庭。

聯邦檢方指出，兩人原謀把惠特默從鄉間度假居所綁架後，炸毀橋樑，以阻絕警方追捕。陪審團討論了兩天，達成判決。

這幾項罪名足以讓兩人終身監禁。陪審團宣布判決時，兩人瞪著陪審團，兩名辯護律師一個猛搖頭，另一個摘下眼鏡。22日結辯時，檢察官向陪審團強調任何人都不准肩背AR-15步槍、全身盔甲，去綁架州長。

聯邦助理檢察官克斯勒(Nils Kessler)說，被告不只想挾持州長，還想引爆美國第二次內戰，第二個美國革命，在盯上惠特默之前，就打算長期為之。

退伍軍人查波爾(Dan Chappel )參加密西根一個準軍事團體，在裡面聽到有人密謀刺殺警察，密報當局並擔任FBI線民，2020年夏天和佛克斯等人接頭，一面偷偷錄下密謀對話，一面參加在威斯康辛和密西根舉行的「實兵演練」。

FBI斷定這是「國內恐怖主義重大案件」後，又吸收了兩個線民，也另外埋伏兩條內線，發現這個團體「不服氣」的事多得很，最不爽的就是惠特默州長頒布的新冠避疫限制活動的各種規定。

2020年10月，警方根據線報，在惠特默的鄉間別墅逮捕六人。

22日度過51歲生日的惠特默說，這次判決證明「我國政治不容暴力與威脅，誰想要分化我們，都會受到究責，這種人無法得逞。」

她說，「激進的國內恐怖主義正困擾我們的國家，動搖我們國家的立國根基。」

檢察官 FBI 警察

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