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亞特蘭大鬧區2死槍案 女嫌機場被逮 過堂不准保釋

記者張聲肇／綜合報導
亞特蘭大市中心22日下午發生兩起槍擊案，2人死亡1人送醫急救，約兩小時後，女嫌犯肯尼(左一)在亞城國際機場被逮捕，警方沒收一把半自動手槍。(取材自推特)
亞特蘭大市中心22日下午發生兩起槍擊案，2人死亡1人送醫急救，約兩小時後，女嫌犯肯尼(左一)在亞城國際機場被逮捕，警方沒收一把半自動手槍。(取材自推特)

喬治亞州亞特蘭大市中心22日下午發生兩起槍擊案，造成兩人死亡一人送醫急救；約兩小時後，女性嫌犯在亞城國際機場被逮捕，警方沒收一把半自動手槍；涉案女子23日過堂，法官裁定不准交保。

在押的嫌犯拉易莎‧肯尼(Raissa Djuissi Kengne )面臨謀殺、非過失殺人、加重攻擊、用武器犯下重罪等控罪；肯尼的母親Paule Kengne22日晚間接受媒體電話訪問時說，她女兒最近辭職，「一輩子都沒碰過槍」。

警方於22日下午1點45分接獲報警，說當地一棟公寓有人遭槍擊；警方趕到時，發現兩人遭槍擊，一人已死亡，另一受傷，送醫急救。

2點正，警察還在處理第一宗命案時又接報不到一哩外又有人遭槍擊；警方趕至發現一人中槍，送醫後死亡。

富爾頓郡法醫處說死亡的兩人是60歲的辛諾斯(Michael Shinners)和41歲的弗利曼(Wesley Freeman)。

案發不久，警方發布警告說，市中心仍是命案現場，地方媒體立即播出街上到處都是重武裝員警的影片。下午4點前，封鎖還在進行，民眾就看到十幾輛警車，包括一輛裝甲運載車，鳴笛趕往機場。

警方說，嫌犯在哈茲菲爾德-傑克遜國際機場就逮，過程順利。

亞特蘭大警察局代局長長席爾鮑姆(Darin Schierbaum)說，這不是隨機暴力案，「我們相信死傷者都可能是目標。」

市長狄更斯(Andre Dickens)盛讚執法單位有效協調且展現專業能力，並提到民眾提供資訊也是讓警方迅速掌握嫌犯去向的原因。警方說，無處不在的監視攝影機網絡也幫助確認嫌犯下落。

狄更斯強調，嫌犯還沒走到機場的管制區就被逮捕，機場安全未受衝擊。

機場 槍擊 警察

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