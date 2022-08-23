傳兒私處發炎照供醫師看診 遭谷歌封帳號

一名男子去年發現幼齡兒子陰莖腫脹發炎，拍照給醫師檢視，但卻被谷歌視為散布傷害內容嚴重觸犯使用規定，多個帳號遭關閉。(美聯社)

紐約時報 報導，住在舊金山地區，一名在家遠距上班的電腦軟體工程師馬克(Mark)，2021年2月某個周五晚間發現幼齡兒子陰莖疼痛、腫脹發炎，聯絡隔日上午與醫師視訊看診，護士要求提供照片讓醫師先行參考。醫師為孩子開立抗生素後，發炎逐漸消退；但拍照兩天後馬克卻收到谷歌 (Google )通知，指他散布有害內容嚴重觸犯使用規定，甚至可能觸法，帳號已遭關閉；馬克失去谷歌電子郵箱(Gmail)、電話服務(Google Fi)，申訴也吃了閉門羹。

要求姓氏保密的馬克接受紐約時報訪問時說，谷歌通知顯示，他被認定涉嫌對兒童性虐待或性剝削，拍給醫師診斷的照片，可能被谷歌當做兒童色情圖片。

他說，在申訴表格上解釋因為兒子私處發炎才拍照給醫師做為看診參考，但電郵及電話帳號還是無法取回。

谷歌發表聲明指出；「兒童性虐待的內容令人髮指，我們致力於防止旗下平台出現訊息散布。」

紐約時報報導，谷歌不但拒絕讓馬克恢復使用帳號，還在馬克不知情的情況下，將他以往拍攝的一支短片列為違規，舊金山警察局也已對他展開調查。

報導指出，要求姓氏保密的休士頓父親卡西歐(Cassio)遇到與馬克一樣的問題；卡西歐的兒子也因私處發炎，小兒科醫師要求提供照片做為看診參考，卡西歐的拍攝照片自動備分於谷歌照片(Google Photos)，給醫師的照片則透過谷歌簡訊傳送。

卡西歐說，購買房子正在準備過戶期間，就在簽署大量電子文件時，Gmail帳號突然被停權。他表示，向貸款機構申請更改電郵遭懷疑，幸好房地產仲介出面保證才得以過關。卡西歐說：「真的非常麻煩。」

數位隱私倡議組織「電子邊疆基金會」(Electronic Frontier Foundation)技術專家凱拉斯說，這些案例是警訊，「未來恐怕還會出現更多案例」。

馬克說，知道科技公司如今監視著使用者一舉一動，也了解如今有關隱私的保護已經不如民眾預期，「可是我真的沒有做錯任何事」。