殺8人 英籍IS聖戰士維吉尼亞州被判8項終身監禁
伊斯蘭國(IS)斬首行動小組的英國籍聖戰士艾謝克(El Shafee Elsheikh)因參與綁架和斬首包括四名美國人在內的八名西方人，19日在維吉尼亞州法庭被判8項終身監禁，不得假釋。
艾謝克和另一名英籍IS聖戰士柯提(Alexanda Kotey)綁架和斬首的四個美國人是記者佛利(James Foley)與索洛夫(Steven Sotloff)，以及援外人員卡西格(Peter Kassig)和凱拉·穆勒(Kayla Mueller)，其他四個遇害人來自英國和日本。艾謝克和柯提2020年10月被控罪，法庭今年4月裁定艾謝克罪名成立。
19日宣判正值美國記者佛利被斬首8周年，他的母親說：「我們永遠失去了親人，國家失去了四個優秀公民。」
艾謝克受審期間，人質作證說遭到IS的殘暴身心虐待，包括毆打、酷刑和飢餓，以及被迫在刑場目睹其他人質被斬首。
司法部說：「2014年8月至10月，IS公布斬首佛利和索洛夫兩個美國人及兩個英國公民的錄影，2014年11月公布斬首卡西格錄影，2015年1月公布斬首兩名日本人錄影。穆勒的家人2015年2月7日收到IS的電郵，證實穆勒死在敘利亞。」
司法部以IS聖戰士犯下嚴重罪行為由，要求對艾謝克判處八項終身監禁，說「艾謝克和柯提等人在敘利亞協助管理至少九個拘留所，關押12個國家的人質。他們的恐怖暴行是宣揚屠殺和恐懼，以包括令人毛骨悚然的斬首方式至少造成八名美國人、英國人和日本人死亡。」
艾謝克和柯提因為參加IS而被註銷英國國籍，他們2018年1月逃往土耳其期間被敘利亞民主武裝力量逮捕，司法部與英國協商將兩人引渡到美國受審。司法部說：「他們沒有成為烈士，而是在法庭受到公正的審判。」
柯提去年9月認罪，今年初被判八項終身監禁。
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