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殺8人 英籍IS聖戰士維吉尼亞州被判8項終身監禁

編譯孫梁／綜合19日電
伊斯蘭國斬首行動小組的英國籍聖戰士艾謝克因參與綁架和斬首包括四名美國人在內的八名西方人士，19日在維吉尼亞州法庭被判八項終身監禁。圖為維州亞歷山卓警長辦公室的資料照片。(美聯社)
伊斯蘭國斬首行動小組的英國籍聖戰士艾謝克因參與綁架和斬首包括四名美國人在內的八名西方人士，19日在維吉尼亞州法庭被判八項終身監禁。圖為維州亞歷山卓警長辦公室的資料照片。(美聯社)

伊斯蘭國(IS)斬首行動小組的英國籍聖戰士艾謝克(El Shafee Elsheikh)因參與綁架和斬首包括四名美國人在內的八名西方人，19日在維吉尼亞州法庭被判8項終身監禁，不得假釋。

艾謝克和另一名英籍IS聖戰士柯提(Alexanda Kotey)綁架和斬首的四個美國人是記者佛利(James Foley)與索洛夫(Steven Sotloff)，以及援外人員卡西格(Peter Kassig)和凱拉·穆勒(Kayla Mueller)，其他四個遇害人來自英國和日本。艾謝克和柯提2020年10月被控罪，法庭今年4月裁定艾謝克罪名成立。

19日宣判正值美國記者佛利被斬首8周年，他的母親說：「我們永遠失去了親人，國家失去了四個優秀公民。」

艾謝克受審期間，人質作證說遭到IS的殘暴身心虐待，包括毆打、酷刑和飢餓，以及被迫在刑場目睹其他人質被斬首。

司法部說：「2014年8月至10月，IS公布斬首佛利和索洛夫兩個美國人及兩個英國公民的錄影，2014年11月公布斬首卡西格錄影，2015年1月公布斬首兩名日本人錄影。穆勒的家人2015年2月7日收到IS的電郵，證實穆勒死在敘利亞。」

司法部以IS聖戰士犯下嚴重罪行為由，要求對艾謝克判處八項終身監禁，說「艾謝克和柯提等人在敘利亞協助管理至少九個拘留所，關押12個國家的人質。他們的恐怖暴行是宣揚屠殺和恐懼，以包括令人毛骨悚然的斬首方式至少造成八名美國人、英國人和日本人死亡。」

艾謝克和柯提因為參加IS而被註銷英國國籍，他們2018年1月逃往土耳其期間被敘利亞民主武裝力量逮捕，司法部與英國協商將兩人引渡到美國受審。司法部說：「他們沒有成為烈士，而是在法庭受到公正的審判。」

柯提去年9月認罪，今年初被判八項終身監禁。

宣判後，遇害美國人質的家屬在法院前向媒體發言。(美聯社)
宣判後，遇害美國人質的家屬在法院前向媒體發言。(美聯社)

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