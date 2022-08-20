波士頓幫派老大獄中遇害 3人被控一級謀殺罪

波士頓黑幫老大巴爾格2018年10月在獄中被殺，司法部以「共謀一級謀殺」罪名起訴三人。(美聯社)

波士頓 黑幫老大巴爾格(James 'Whitey' Bulger)2018年10月在獄中被殺，司法部18日以「共謀一級謀殺」罪名，起訴三人，其中季斯(Fotios 'Freddy' Geas)和德柯羅傑若(Paul J. DeCologero)重擊巴爾格頭部致死，麥金儂(Sean McKinnon)向調查人員做不實陳述。

殺過11人，原本在佛羅里達監獄 服刑的巴爾格，被轉到西維吉尼亞州黑索頓監獄(USP Hazelton)後，發生這樁獄中暴力事件。事發不久，警方就鎖定現年55歲的季斯和48歲的德柯羅傑若；現年36歲的麥金儂案發時和季斯共住一室。案發後，動手殺人的兩人，各被關到單人房。

季斯此後一直被關在黑索頓監獄，德柯羅傑若目前在另一所聯邦監獄。假釋在外的麥金儂18日在佛州被捕歸案。

巴爾格家族提告，說聯邦監獄局和30名監獄人員刻意置他於死地，尤其是黑索頓監獄本就有「悲慘山」之稱，以至於成為當年該獄在六個月中第三名冤魂。聯邦法院已駁回告訴。

1970和1980年代，巴爾格是波士頓愛爾蘭幫的幫主，身兼FBI線民，專門「出賣」競爭幫派 ，但自己於1994年底逃離波士頓，成為FBI選賞200萬元的十大要犯之一。

逃亡生活過了16年，他81歲時，在加州聖莫妮卡被捕。當時，他和女友葛瑞格(Catherine Greig)同居。

2018年監獄員工工會幹部曾告訴美聯社，把巴爾格送到也關其他新英格蘭幫派流氓的地方，無異「判他死刑」。

美聯社說，2018年2月，巴爾格威脅佛州監獄女性副典獄長，「妳來日無多了」；讓他轉換監獄是「懲處」他在監獄的這類惡行。

殺他的兩人都是麻州黑幫的要角，季斯更是幫派的劊子手，曾奉命殺死義大利幫的幫主布魯諾(Adolfo 'Big Al' Bruno)。季斯兄弟於2011年因一系列殺人案，被判終身監禁。