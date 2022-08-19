藍調歌手凱利性侵案 37歲女出面作證：15歲時與他發生性關係

藍調歌手凱利(圖)被控兒童色情案的一位關鍵人物稱，她15歲就與時年30歲的凱利發生性關係。(美聯社)

「節奏藍調」(R&B)歌手凱利(R. Kelly)被控兒童色情案的一位關鍵人物18日作證說，她剛15歲就與時年30歲的凱利發生性關係，18歲前多達數百次。

在對凱利被控兒童色情與妨礙司法的審判中，化名珍妮(Jane)的37歲女子告訴陪審團，她年幼時把獲得葛萊美獎的凱利視為精神導師，13歲時請他當自己的教父。數周後凱利就和她談論性事；在她14歲左右，凱利就摸她的胸部等部位，15歲時與他第一次發生了性關係。

檢方問珍妮「妳怎麼知道如何做」，珍妮說「他教我怎麼做」，在被問到18歲前與他有多少次性關係，珍妮沉靜地說「數不過來，數百次」。

凱利今年在紐約被聯邦指控利用個人名聲性侵 粉絲，定罪後獲刑30年；他的其他聯邦指控是在家鄉芝加哥 審理，其中最嚴重的是預謀妨礙司法，涉嫌操縱2008年伊利諾州對他兒童色情指控的審判。這項指控源自一段他與珍妮發生關係的錄影，當時珍妮尚未成年。凱利的控罪還包括製作兒童色情品，性引誘未成年人。

檢方說，凱利當年給了珍妮封口費，要她保證不出庭作證；結果珍妮不與檢方合作，凱利被無罪釋放。

但此次與2008年不同，珍妮配合檢方成為關鍵證人，18日首次出庭作證。

珍妮在法庭講述她成長在芝加哥郊區的音樂之家，12歲加入音樂巡演組織，1990年代末上中學時第一次見到凱利。之後與姑姑去凱利的芝加哥錄音棚，姑姑是與凱利合作的專業歌手。這次會面後不久，珍妮告訴父母說凱利是她的教父。

凱利1998至2000年給珍妮拍私密錄影，她叫凱利「爸爸」，幾年來兩人在家裡、錄音棚和巴士發生數百次性關係。

凱利裝有和珍妮性行為影片的行李2000年代初丟失，其中的複製品後來在全國街頭售賣。珍妮的姑姑曾拿一個片子給她父母看，顯示珍妮與凱利發生性關係。

凱利深知兒童色情指控將終結他的演藝生涯，因此出錢讓珍妮及其父母離開芝加哥，去巴哈馬和墨西哥 坎昆度假。返回後凱利不讓珍妮接觸外人，不斷換住不同的酒店。2008年6月13日審判時，伊州大陪審團傳喚珍妮及其父母觀看錄影，三人都否認影片中的女孩是她。最終宣判無罪時，凱利淚如雨下。