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沒特權 法官下令摩門教會交出教士性侵檔案

記者張聲肇／綜合報導
法官裁定，摩門教會必須提供亞當斯性侵女兒案的有關檔案。亞當斯被捕後在監獄自殺。(科契斯郡監獄照片)
法官裁定，摩門教會必須提供亞當斯性侵女兒案的有關檔案。亞當斯被捕後在監獄自殺。(科契斯郡監獄照片)

亞利桑納州法官卡迪納爾(Laura Cardinal )裁定，摩門教會必須提供性侵案的有關檔案，不得享有「教士-告解信徒關係」法賦予的特權。

亞利桑納等州的法律規定，教會有義務將兒童遭性侵或輕忽情事通報給執法單位或兒童福利當局，但若是透過「教徒懺悔告解」得知違法情事，則得以「保密」為由不透露。

摩門教會被控「共謀遮掩」亞當斯(Paul Adams)性侵女兒案。法官指出，被捕後在監獄自殺的亞當斯把自己醜行的錄影帶上傳網路時，就已放棄保密的特權。亞當斯不但公布自己犯行，還在社媒上吹噓，也向聯邦執法人員坦承犯行。

卡迪納爾在裁決書中寫道，「綜觀亞當斯如上明目張膽的行為，顯示他毫無悔意，也極度不尊重教會的原則。他的行為只能視為放棄教士-告解人關係法所賦予的特權。」

亞當斯三名受害女兒控告兩名亞利桑納州主教和數名鹽湖城教會領導人未通報性侵事故，縱容亞當斯持續性侵長女長達七年，連尚在襁褓的幼女也不放過。

本案審判期間，教會拒不交出當年懲戒亞當斯的檔案，也引用上述「特權」法，拒不回答被害人律師的提問。亞當斯生前已被逐出教會。

法官裁定，教會在本案無此特權，也不能拒不回答原告律師的質問；她命令教會筆錄員懷夫(Richard Fife)出庭，回答當年懲處會議的有關問題，並下令教會交出會議紀錄。教會可能會上訴。

摩門教會年初訴請卡迪納爾法官駁回告訴，理由是被告的兩名主教依法不必，甚至不能，將亞當斯的秘密告解提報給民事當局。

保羅和雷莎‧亞當斯育有六名子女，三個女兒提出告訴，美聯社曾發表調查報導，說兩位主教利用教會設置的「受虐求救專線」電話，和教會律師連絡。該專線很容易被教會濫用，把求救訊息傳給教會律師，把嫌疑事件掩蓋住，而不傳給執法當局，任由求救人繼續受害。

亞當斯 性侵 亞利桑納州

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