紐約醫師被控性侵 疑獄中自殺亡

紐約市神經科醫師克魯伊亞尼因性侵患者上個月被判罪名成立，15日在被拘押的雷克島監獄被發現自殺身亡。(美聯社)

知情人士稱，紐約市 一位知名神經科醫師因性侵 患者上個月被判罪名成立，15日在被拘押的雷克島(Rikers Island)監獄 被發現自殺身亡，成為該監獄今年至少第12名死亡的囚犯。

68歲醫師克魯伊亞尼(Ricardo Cruciani)在獄中埃里克泰勒中心(Eric M. Taylor Center)的淋浴區被發現不醒人事。

克魯伊亞尼的律師索辛斯基(Frederick Sosinsky)聲明證實其委託人已死亡，但未說明死亡原因。

索辛斯基呼籲對克魯伊亞尼之死立即客觀調查，包括監獄官員是否遵守法院命令讓他在保護情況下拘留、並受到自殺監視。

克魯伊亞尼被安排在下個月判刑；他涉及紐約州一起案件、被判12項罪名成立，包括掠奪性性侵、強姦和性虐待，恐面臨終身監禁。

克魯伊亞尼並排定明年1月接受聯邦判刑，他被控在紐約市、費城和新澤西州霍普韋爾辦公室虐待多名患者超過15年。

檢察官說，克魯伊亞尼以過量開止痛藥的方式治療病患。六名婦女作證，2013年在曼哈頓醫療中心預約看診時，醫師經常關門性虐待，自我暴露並要求性行為。

克魯伊亞尼否認性虐待女性，他的律師在法庭上質疑指控者是否可信。

消防部門稱，一囚犯凌晨5點50分左右在獄中昏迷不醒，救護人員前往時試圖搶救但未成功。

管理雷克島監獄的紐約市懲教局證實，埃里克泰勒中心一名囚犯15日死亡；局長莫利納承諾將進行內部審查。

雷克島監獄去年共16人死亡，創2013年以來新高。

克魯伊亞尼接受審判期間被保釋，罪名成立後被送往雷克島。