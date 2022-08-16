我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

紐約醫師被控性侵 疑獄中自殺亡

編譯周芳苑／綜合15日電
紐約市神經科醫師克魯伊亞尼因性侵患者上個月被判罪名成立，15日在被拘押的雷克島監獄被發現自殺身亡。(美聯社)
紐約市神經科醫師克魯伊亞尼因性侵患者上個月被判罪名成立，15日在被拘押的雷克島監獄被發現自殺身亡。(美聯社)

知情人士稱，紐約市一位知名神經科醫師因性侵患者上個月被判罪名成立，15日在被拘押的雷克島(Rikers Island)監獄被發現自殺身亡，成為該監獄今年至少第12名死亡的囚犯。

68歲醫師克魯伊亞尼(Ricardo Cruciani)在獄中埃里克泰勒中心(Eric M. Taylor Center)的淋浴區被發現不醒人事。

克魯伊亞尼的律師索辛斯基(Frederick Sosinsky)聲明證實其委託人已死亡，但未說明死亡原因。

索辛斯基呼籲對克魯伊亞尼之死立即客觀調查，包括監獄官員是否遵守法院命令讓他在保護情況下拘留、並受到自殺監視。

克魯伊亞尼被安排在下個月判刑；他涉及紐約州一起案件、被判12項罪名成立，包括掠奪性性侵、強姦和性虐待，恐面臨終身監禁。

克魯伊亞尼並排定明年1月接受聯邦判刑，他被控在紐約市、費城和新澤西州霍普韋爾辦公室虐待多名患者超過15年。

檢察官說，克魯伊亞尼以過量開止痛藥的方式治療病患。六名婦女作證，2013年在曼哈頓醫療中心預約看診時，醫師經常關門性虐待，自我暴露並要求性行為。

克魯伊亞尼否認性虐待女性，他的律師在法庭上質疑指控者是否可信。

消防部門稱，一囚犯凌晨5點50分左右在獄中昏迷不醒，救護人員前往時試圖搶救但未成功。

管理雷克島監獄的紐約市懲教局證實，埃里克泰勒中心一名囚犯15日死亡；局長莫利納承諾將進行內部審查。

雷克島監獄去年共16人死亡，創2013年以來新高。

克魯伊亞尼接受審判期間被保釋，罪名成立後被送往雷克島。

監獄 紐約市 性侵

上一則

與維基解密創辦人阿桑吉對話被偷錄音 律師控告CIA

延伸閱讀

紐約免費夏季音樂會還剩這幾場 不要錯過了

紐約免費夏季音樂會還剩這幾場 不要錯過了
涉性侵多名女囚犯 橙縣1警被捕

涉性侵多名女囚犯 橙縣1警被捕
橙縣一警員涉嫌性侵多名女囚犯

橙縣一警員涉嫌性侵多名女囚犯
川普支持參選人拿下亞州共和黨初選 或成2024初選指標

川普支持參選人拿下亞州共和黨初選 或成2024初選指標

熱門新聞

馬斯克最近說，他想戒掉每天早上一醒來就查看手機的壞習慣，因為這有害健康。美聯社

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

2022-08-13 11:30
眾院議長裴洛西(左)回到美國。(美聯社)

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

2022-08-09 10:52
川普的海湖莊園8日遭到FBI搜索。（歐新社）

FBI為何敢抄川普的海湖莊園? 行家曝：有內應爆料

2022-08-09 12:41
Meta設計出最新聊天機器人BlenderBot 3，但這款原型機器人告訴BBC，Meta執行長查克柏格(圖)透過剝削使用者來賺錢。(美聯社)

Meta聊天機器人語驚四座：查克柏格靠剝削人們賺錢

2022-08-11 11:01
川普不相信FBI會對自己出手。（路透）

寓所被FBI夜襲 姪女披露川普的內心反應

2022-08-09 12:31
圖為起亞(kia)汽車。Getty Images

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

2022-08-15 12:47

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
珍珠奶茶好喝又對味 網揭「加這一物」是關鍵

珍珠奶茶好喝又對味 網揭「加這一物」是關鍵
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增