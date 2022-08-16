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新墨州穆斯林社區4命案 兇嫌兒疑似涉案

編譯孫梁／綜合15日電
與阿布奎基市四名穆斯林遇害有關的阿富汗移民薩伊德被捕後，檢方稱他21歲的兒子沙欣．薩伊德(圖)可能協助父親殺人。(聯邦地方法院照片)
與阿布奎基市四名穆斯林遇害有關的阿富汗移民薩伊德被捕後，檢方稱他21歲的兒子沙欣．薩伊德(圖)可能協助父親殺人。(聯邦地方法院照片)

四名南亞穆斯林裔九個月內在五哩範圍內相繼遇害的連環命案，在新墨西哥州阿布奎基市(Albuquerque)引起穆斯林社區的恐慌和全市震驚；警方15日表示，兇嫌穆罕默德·薩伊德(Muhammad Syed)可能有幫兇，他的兒子疑協助他行凶。

連環命案讓當地穆斯林社區陷入癱瘓，人們不敢出門購物，警方為提供捉拿兇手懸賞2萬元。直至51歲的兇嫌薩伊德9日被捕，社區才舒一口氣。警方認為，薩伊德21歲的兒子、因另案在押的沙欣·薩伊德(Shaheen Syed)可能協助其父親行凶，正在深入調查。

阿市最大清真寺的阿訇表示，連環命案的動機可能是對什葉派穆斯林的仇恨。老薩伊德是穆斯林遜尼派，可能是不滿女兒嫁給什葉派而怒向受害人連環開槍，警方8月9日接到舉報後將其抓獲。警方從他的車裡和住處找到兩把槍和子彈，彈道比對與凶槍的彈殼一致。

老薩伊德被控7月26日殺死41歲的艾提夫·胡森和8月1日殺死27歲的穆罕默德·胡賽因，兩名死者是巴基斯坦裔；另兩名受害人是62歲的穆罕默德·艾哈邁迪和25歲的河賽因，兩人來自阿富汗

納依姆·胡森8月5日在參加兩名巴裔胡森的葬禮後，在車裡被老薩伊德擊中頭部喪命。警方認為小薩伊德協助其父殺人，手機紀錄顯示伊斯蘭中心舉行葬禮期間，薩伊德父子通過話。

小薩伊德被控謊報住址買槍後被捕，他2021年6月為買槍而自稱佛羅里達州居民。小薩伊德曾多次被通緝，包括因毆打父親和姊姊、還與哥哥參與沃爾瑪超市的槍案，他被捕後收押至今。

27歲死者穆罕默德·胡賽因的哥哥說，他不相信老薩伊德殺死他的弟弟等人，是因為反對女兒嫁給什葉派，他說：「我弟弟的身分證沒寫遜尼派還是什葉派，他每三、四個月才去伊斯蘭中心一次，也不認識兇手，兩人相差30歲，沒有共同語言。」

新墨西哥州 阿富汗 手機

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