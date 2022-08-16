美南浸信會性侵案 聯邦啟動調查

全美規模最大的新教徒組織「美南浸信會」指出，司法部已針對教會某些神職人員涉嫌性虐待展開調查，教會也將全面配合調查。(美聯社)

全美規模最大的新教徒組織「美南浸信會」(Southern Baptist Convention，SBC)指出，司法部 已針對教會某些神職人員涉嫌性虐待展開調查，教會也將全面配合調查。司法部民權司(Civil Rights Division)發言人上周面對媒體詢問時，不願證實是否已經啟動調查。

「美南浸信會」日前發表聲明指出，教會旗下包括神學院、傳教組織在內等不同分支，都已遭到聯邦調查；聲明中說，對於過去犯下的錯誤，教會深感「悲傷及悔恨」。

今年5月間，「美南浸信會」教會領導階層公布委託外部機構完成的調查報告，直指教會近20年來為了維護名譽，盡力阻止性虐醜聞曝光，不讓遭受神職人員性虐待的受害者挺身而出，甚至對受害者造謠抹黑。

調查報告指出，男性牧師、教會員工以及主管從2000年以來，出現對婦女、孩童性虐的多項紀錄。

調查報告披露，「美南浸信會」內部存在一份703名遭控性虐的涉嫌人名單，名單則由身為教會全國領導機構的行政委員會旗下一名員工擬訂。報告中寫道，過去近20年裡，遭到虐待的倖存者以及對狀況感到憂心的教友都曾與美南浸信會聯絡，檢舉猥褻兒童或有虐待行為的神職人員及教會員工。

報告中寫道，投訴者打電話、寫信、寄發電郵，出席會議並舉行抗議活動，但一而再、再而三得到的回應卻是拒絕受理、百般阻撓，甚至受到敵意對待。

「美南浸信會」在調查報告出爐後，公布了一份有著包括牧師、教會工作人員在內等數百人的名單，名單上都是曾經遭受性虐指控的對象。

今年6月，「美南浸信會」於加州 安那罕(Anaheim)舉行的年度會議裡，教會代表投票 通過針對曾遭檢舉性虐的牧師及教會員工成立追蹤機制。

過去幾年裡，司法部曾調查羅馬天主教主教轄區遭控性虐的醜聞，但到目前為止都未能起訴涉案對象。