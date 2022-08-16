魯西迪紐約遇刺 伊朗外交部否認涉案

伊朗外交部發言人卡納尼15日否認伊朗涉及印度裔英國作家魯西迪在紐約遇刺，還說本案除了魯西迪本人及其支持者之外，無人該受譴責。(美聯社)

印度裔英國 作家魯西迪 在紐約州遇刺受傷三天後，伊朗 外交部發言人卡納尼(Nasser Kanaani)15日否認伊朗涉案，但說本案除了魯西迪本人及其支持者外，無人該受譴責。

魯西迪代表說，魯西迪的傷勢好轉，呼吸器已拿掉，逐步在康復中。75歲的魯西迪1988年出版小說「魔鬼詩篇」(The Satanic Verses)，惹怒部分穆斯林，這部融入魔幻現實主義的作品，部分情節被視為褻瀆先知穆罕默德，作者因此遭伊朗下追殺令逾30年。

半官方的伊朗基金會也懸賞300萬美元取他性命，該基金會對12日發生的兇殺案不表意見。

卡納尼說，魯西迪遭刺殺，沒人可以責備伊朗伊斯蘭共和國，「我們相信，他對伊斯蘭的侮辱，以及他受到的支持，是對所有宗教信眾的侮辱。」

刺殺魯西迪的馬塔爾(Hadi Matar)針對謀殺與攻擊兩大罪名，拒不認罪。地方官員說，24歲的馬塔爾在美國出生，父母從黎巴嫩南部靠近以色列的城市雅潤(Yaroun)移民美國。

兇手母親法多絲(Silvana Fardos)告訴英國每日郵報，這幾年兒子和她同住，2018年到黎巴嫩待了一個月，從此信仰更加堅定，人也悶悶不樂。「我本來期盼他回來後，會更加認真讀書，拿到學位，好好找個工作，不料反而把自己鎖在地下室，好幾個月一句話都不跟我也不和姊妹說話，變了好多。」

美國的資料顯示，馬塔爾有黎巴嫩公民證，也是什葉派教徒；案發後，他父親避不見人。

紐約警方未透露作案動機，地區檢察官史密特(Jason Schmidt)以魯西迪人頭大筆賞金為由，反對讓嫌犯保釋，「即使保釋金上百萬，涉案人可能還是付得起。」

國務院發言人普萊斯譴責伊朗怪罪魯西迪本人，說這種說法「很可鄙，討人嫌惡。」