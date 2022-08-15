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賓州人瑞下月慶百歲 先迎第100個曾孫

編譯徐薏茹／綜合14日電
賓州居民瑪格麗特·科勒下月將過100歲生日，日前迎來第100個曾孫。(取自NBC電視台)
賓州居民瑪格麗特·科勒下月將過100歲生日，日前迎來第100個曾孫。(取自NBC電視台)

賓州藍鐘市(Blue Bell)的99歲居民瑪格麗特·科勒(Marguerite Koller)再過幾個月即將歡慶她的百歲生日，不過在此之前，瑪格麗特本月已經先迎來她的第100個曾孫。

第100個曾孫以瑪格麗特已故丈夫的名字(William Koller)命名為科勒·威廉(Koller William)，

瑪格麗特有11個兒女、56個孫子孫女，她接受國家廣播公司(NBC)賓州電視台NBC Philadelphia採訪時說：「我只是在想我有多麼幸運。」

孫女克里斯汀·巴爾斯特(Christine Balster)向電視台透露，過去她聽家人談到瑪格麗特積極參與每位家庭成員的受洗儀式和畢業典禮，並且「創造了橫跨好幾代的驚人傳奇」。

然而如此龐大的家族差一點就無法誕生，瑪格麗特年輕時曾考慮加入修道院成為修女。

她高中時申請進入當地的修道院，到了1940年代初，瑪格麗特遇見來自馬拉揚克(Manayunk)的科勒，讓她放棄當修女的念頭，與科勒結為連理。

科勒夫婦的第一個孩子在戰後嬰兒潮期間出生，瑪格麗特知道她渴望一個大家族，本身是獨生女的她多年前接受電視台採訪時曾說：「我想要一個大家庭，我覺得作為獨生子女很難，很孤單。」

一開始瑪格麗特想要12個孩子，但兒女接續出生後，她開始動搖心意，最後在近20年的時間裡，科勒夫婦共生下11個小孩。

瑪格麗特的11個兒女又生下56個孫子孫女，家族成員愈來愈多，現在共有100個曾孫。

瑪格麗特認為這個大家族使她能一直保持活力，即使丈夫已於2008年過世，由於有大家庭的存在，讓她每個假日都感到幸福，「最後的結果很美好。」

賓州 威廉

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