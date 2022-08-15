搜救柯比遇難照片 至少13人看過

NBA明星柯比布萊恩搭乘的直升機於2020年1月失事，墜毀在洛杉磯近郊的山區，機上九人全部罹難。圖為救援人員趕到現場，直升機殘骸還在冒煙。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，美國職籃前球星柯比‧布萊恩(Kobe Bryant)2020年1月26日墜機 身亡後，現場搜救照片卻意外外流或被分享給至少13人看過，布萊恩遺孀凡妮莎·布萊恩(Vanessa Bryant)對此提告，CNN則闡述一場搜救行動如何演變成對簿公堂的過程。

一架直升機2020年1月26日上午10時於洛杉磯 近郊山區墜機，洛杉磯郡警局八人在濃霧和灌木叢中走進聖塔蒙尼卡山(Santa Monica Mountains)；由於山路陡峭泥濘不易行走，最後只剩兩人繼續前行並抵達墜機現場，包括強森(Doug Johnson)。

CNN指出，原本英雄般的救援行動最後卻演變成12日的法庭訴訟，因為布萊恩與其女兒墜機現場的照片遭外流或分享；凡妮莎在民事訴訟中主張洛杉磯郡和部分員工侵犯隱私，對她造成情緒困擾。

強森在法庭作證時回憶，該墜機現場是他見過最可怕的場景，屍體四散在如足球場大小的丘陵；機上九人全不幸喪命，強森作證時指出，他的上司告訴他：「拍照、記錄現場，再把照片傳回指揮部。」

強森表示，他一共拍下25張照片，其中約三分之一是遺體照，剩下則是殘骸；不過一名被告律師聲稱有更多照片。

為洛杉磯郡打這場民事訴訟的律師哈希莫爾(Mira Hashmall)詢問強森拍照時，是否知道布萊恩也在機上；強森說他不知道。

強森說，他隨後遇到一名抵達事故現場的消防主管，對方稱要到現場拍照並傳回總部；強森告訴對方，他已拍過照片，並同意透過airdrop傳給對方，不過強森作證時表示不認識對方，靠對方的安全帽判定其身份。

強森之後又引導洛杉磯郡消防局長喬登(Brian Jordan)巡視現場，喬登則是第三位記錄現場拍照的人。

強森指出，他當晚返家後認為不需要這些照片，便將手機中的照片刪除。

凡妮莎律師李路易斯(Luis Li，音譯)表示，有兩人進一步傳播現場事故照，一名到現場的受訓警察 兩天後將這些照片分享給親友看，另一名警察則分享給同袍看；李路易斯表示，至少有13人看過或分享這些照片，而且未必是基於調查因素。

一名警察在內部調查時表示：「好奇心戰勝了我們。」