佛州毒癮者三角戀 男殺2人再自戕

佛羅里達州埃奇沃特(Edgewater)毒癮者匿名互助會(Narcotics Anonymous)8日晚間聚會時，發生因三角戀引發的謀殺自殺案，造成三人死亡；一名男子先射殺前女友和她的新交往對象，然後舉槍自盡。

警方表示，49歲男子亨特(Quinton Hunter)先射殺59歲男子格林菲爾德(Ian Greenfield)和33歲女子霍夫曼(Erica Hoffman)後自殺。

埃奇沃特警察 局長馬奧尼(Joseph Mahoney)9日在記者會上說，亨特進入聚會場所後不久就開槍打死格林菲爾德，並將亨特前女友霍夫曼扣為人質，約20名其他與會者安全逃離並報警。

警察據報抵達現場，在大樓外花了幾小時試圖與亨特對話，但特警隊(SWAT)最終不得不破門進入，找到兩名受害者，霍夫曼和格林菲爾德已死亡。

警方稱，這起事件源於一段三角戀，亨特是霍夫曼的前男友，霍夫曼與格林菲爾德似乎正在交往。

馬奧尼說，亨特先是向格林菲爾德開槍，並在社群媒體 臉書(Facebook)上連線直播前又開幾槍，但未評論、也不與警方溝通，視頻顯示他戴著護目呼吸沈重。

馬奧尼說，亨特有暴力犯罪 史，目前調查人員正試圖釐清格林菲爾德和霍夫曼之間的關係，亨特可能因嫉妒萌生殺機。

發生事件的這場聚會在非營利組織Be The Bridge辦公室，該組織幫助無家可歸者等人重回正常生活。