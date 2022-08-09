「中國製」變「美國製」猶他成衣廠改標籤被罰21萬

「獅非羊產品公司」把從中國進口成衣上「中國製」的標籤拿掉，改貼「美國製」，該公司老闆惠倫(圖)在社交媒體張揚此事，遭聯邦貿易委員會罰款21萬元。(取材自YouTube)

猶他州 鹽湖城市「獅非羊產品公司」(Lions Not Sheep Products, LLC)把從中國進口成衣上「中國製」的標籤拿掉，改貼「美國製」，遭聯邦貿易委員會罰款21萬元。

該公司老闆惠倫(Sean Whalen)在社交媒體張揚換貼標籤事，引發貿易委調查。調查發現，2021年5月10日到2021年10月21日，「獅非羊」把從中國等地進口的衣服上的標籤，都改貼「美國製」標籤。

「獅非羊」的網站宣稱，它從「不同國內及國際賣家及供應商購進各類產品及『原形』衣衫，」然後在美國將這些產品打印、鑲邊、雷射印刻、貼標、包裝，這就是一般所謂『把空白產品貼上標籤』的過程。」

它5月答覆貿易委詢問的內容，還公布在Instagram上；惠倫說，他從「流血流汗流淚生產一件襯衫的工廠做起，建立了如今聘僱好幾十名辛勤工作的美國人的公司」，他感到很驕傲。

他說，他公司員工不像許多嘴巴講個不停的人，「我們埋頭苦幹，讓公司成長，支持我們在全球的第一線反應部隊、軍方、所有愛國者。我們的襯衫是『美國打印』的！我們的帽子都是在美國車邊的！」

寫過書、當過救生教練的惠蘭接受國家廣播公司新聞網(NBC nEWS)訪問時說，他打算針對貿易委的調查再發表聲明。

不過，貿易委已經裁定，他這種做法，應罰款21萬1335元，他必須「停止假冒『美國製造』」。

貿易委在處置令上指出，除非他能證明產品的「最後組裝或加工，以及所有重要加工，都在美國進行，產品的全部或幾乎全部材料或成分，都在美國生產，或購自美國」，否則就應立即停止宣稱自己的產品是美國製造。