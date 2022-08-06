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紐約客談／倒數30天開學 燃不完的教育政治戰

這口大麻後果不太好 馬斯克稱他跟SpaceX隨機藥檢一年

編譯周辰陽／即時報導
世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克2018年作客知名Podcast主持人羅根節目時，因為網上直播抽大麻而引發喧然大波，美國政府之後要求他接受1年的隨機藥檢，就連整個SpaceX都受到波及。（翻攝自MAILONLINE）
世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克2018年作客知名Podcast主持人羅根節目時，因為網上直播抽大麻而引發喧然大波，美國政府之後要求他接受1年的隨機藥檢，就連整個SpaceX都受到波及。（翻攝自MAILONLINE）

世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克2018年作客知名Podcast主持人羅根（Joe Rogan）節目時，因為網上直播抽大麻而引發喧然大波。他在日前上另一檔Podcast時透露，美國政府之後要求他接受1年的隨機藥檢，更稱「整個SpaceX」都受到影響。

商業內幕報導，在5日發布的《Full Send Podcast》最新一集節目中，馬斯克稱那一口大麻讓他得到「大量的反彈」，其中包括來自SpaceX的競爭對手。他在節目上表示，「對我、對SpaceX，後果實際上不太好」，並稱自己沒料到這麼多的批評。

馬斯克表示，「在那之後，我必須進行像隨機藥檢什麼的，以證明我不像個癮君子」，又指藥檢是美國聯邦政府要求的，「他們對我藥檢了一切，而且是隨機性的。不像是『挑個日子』，我進行了就像一整年的隨機藥檢」。他說，「不幸的是，不只是我、而是整間公司，整個SpaceX必須進行隨機藥檢」。

據報導，馬斯克並未談到自己多常抽大麻，但稱他對此不是非常熟練，「顯然，我甚至不知道怎麼抽大麻菸（Joint）。我的意思是，看看我，我沒有抽大麻菸的技巧」。

目前不清楚SpaceX到底多少職員受到此事的影響，但該公司2019年初雇用了約6000名員工。馬斯克當年是在加州接受羅根採訪，當地大麻醫療與娛樂用途均屬合法，但在聯邦層級仍不合法，而SpaceX又拿了美國政府合約。依照無毒工作場所法（Drug-free Workplace Act），任何拿到10萬美元或以上聯邦合約的公司職員禁止在工作場所使用或散布毒品，公司還必須制定無毒工作場所政策。

世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克。資料照片。（美聯社）
世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克。資料照片。（美聯社）

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