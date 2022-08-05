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矽谷掀#MeToo浪潮 蘋果遭控未妥善處理「性騷申訴」

中央社／舊金山4日綜合外電
15名女性指控蘋果公司，未妥善處置她們在工作期間提出的性騷擾申訴。(路透)
15名女性指控蘋果公司，未妥善處置她們在工作期間提出的性騷擾申訴。(路透)

英國金融時報（Financial Times）今天報導，15名女性指控蘋果公司（Apple）未妥善處置她們在工作期間提出的性騷擾申訴。

法新社引述金融時報報導指出，反性騷擾「#MeToo」運動風起雲湧，性騷擾或性別歧視醜聞隨之撼動矽谷（Silicon Valley），促使各界採取行動改變科技產業中由男性主導的文化、態度和行為。

指控蘋果的15名現任及離職員工表示，她們或是遭到公司報復、或是接到來自公司令人失望或事與願違的回應。

蘋果未立即回覆置評請求，但它向金融時報表示，正在努力調查性騷擾申訴，並強調將改善員工培訓環節。

金融時報報導中提及其中一名申訴者為莫爾（Megan Mohr），她受#MeToo運動鼓舞於2018年向蘋果提出申訴，指控1名男同事在兩人晚上酒後，趁著她短暫睡著時褪去她的上衣及胸罩，並拍下照片。

據報導，在莫爾與人資部門研究她的申訴後，蘋果認為該名男性員工的行為可能構成犯罪，但未違反他職責範圍內的任何公司政策。

報導還提到，莫爾今年1月自工作14年的蘋果離職，如今要求公司認真審視其政策。

報導並提及另一名申訴者威特（Jayna Whitt），她在一篇部落格文章中寫到，她與一名蘋果律師同事的戀愛關係已經變質且變得危險。

威特表示，該名男性情緒不穩定，且有肢體暴力及情感虐待行為；威特指出，但當她告訴蘋果時，公司僅建議她在察覺到不安全時報警。

威特在部落格文章中表示，她向公司申訴該名男性的行為，最終只導致自己遭到訓斥，因為公司認為她不應該讓個人私事影響工作。

蘋果全球僱用大約16萬5000名員工，金融時報訪問的15名女性員工僅占其中一小部分。

蘋果並非唯一面臨濫用職權或不當處置申訴等相關指控的大型科技公司，美國遊戲巨擘動視暴雪公司（Activision Blizzard）及特斯拉（Tesla）也受相關訴訟所苦惱。

蘋果 性騷擾 特斯拉

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