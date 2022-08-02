麻州塞勒姆女巫 329年後洗刷罪名 最後一人獲清白

由於一名八年級公民老師與其學生的努力，伊莉莎白．強森在329年後終於洗刷女巫罪名，成為麻州塞勒姆審巫案中，最後一名正式獲得平反的受害者。圖為描繪當年審巫案的畫作。(Getty Images)

時隔329年，多虧一名八年級公民老師與其學生的努力，伊莉莎白‧強森(Elizabeth Johnson Jr.)終於洗刷女巫罪名，成為史上惡名昭彰的麻州 塞勒姆審巫案(Salem Witch Trials)中，最後一名正式獲得清白的受害者。

直到前陣子，強森還是唯一仍留在女巫罪名單上的人，始終未被除去罪名，她在300多年前的審巫案中承認施行巫術，1693年被判處死刑，另外還有20多名家族成員面臨類似指控，強森後來獲得緩刑，逃過被處決的命運，但仍背負女巫之名。

北安多佛中學(North Andover Middle School)公民教師嘉莉·拉皮埃爾(Carrie LaPierre)與其八年級班級學生三年來積極遊說，在民主黨籍州參議員 迪佐格里奧(Diana DiZoglio)的支持下，強森終獲除罪，她的案件被納入麻州州長貝克(Charlie Baker)簽署的州預算 案中。

拉皮埃爾日前接受採訪時說：「我既激動又寬慰，但也為(現在正值暑假)無法親口告訴孩子這件事感到失望。」，她表示，「在某種意義上，強森已成為我們世界的一部分。」

世人只知道強森人生的大致輪廓，她22歲時被指控為女巫，本身可能患有心理疾病，一生未婚、無子女，這些因素在當時極容易使一女性成為獵巫行動的目標。

所幸時任麻州殖民總督授予強森緩刑，她最終在1747年離世，享壽77歲；與其他審巫案被害人不同，強森沒有任何已知的後代子孫能為她洗刷冤名，因此先前的除罪行動皆未納入強森，歷史學者指出，官方可能將她與其同名的母親搞混了，強森的母親已免去罪名。

在學生積極向州長遊說期間，參議員迪佐格里奧將一項修正案加入預算法案中，推動讓強森列入除罪名單，她在採訪表示：「這些學生樹立很棒的典範，展示倡導的力量，並且未沒有發言權的人發聲」。