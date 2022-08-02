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量刑最重 德州男涉國會暴動 被判7年3個月

編譯孫梁╱綜合1日電
德州男子萊菲特因侵入國會，1日被判七年三個月監禁，為迄今數百起國會暴動案中遭判最長的刑期。圖為菲萊特2月在華盛頓特區的聯邦法庭上受審。(美聯社)
德州男子萊菲特因侵入國會，1日被判七年三個月監禁，為迄今數百起國會暴動案中遭判最長的刑期。圖為菲萊特2月在華盛頓特區的聯邦法庭上受審。(美聯社)

德州男子萊菲特(Guy Reffitt)1日因持手槍、頭盔和防彈衣，全副武裝闖入國會而被判七年三個月監禁，為迄今數百起國會暴動案中遭判最長的刑期；聯邦法官還判他獲釋後監視居住三年，並處2000元罰款。

檢察官指出，萊菲特告訴德州民兵武裝的同夥，他準備綁住眾院議長波洛西的腳，把她拖出國會山莊，讓她的頭撞擊每個台階。檢方稱萊菲特是國內恐怖分子，試圖更換國會議員。

萊菲特是1月6日國會暴動案的第一個受審者，刑期比之前宣判的最長刑期還多兩年，但仍不到聯邦檢方要求監禁15年的一半。法官表示，根據量刑指南，他的刑期為七年零三個月至九年，拒絕檢方以恐怖分子為由的更高量刑。

此前的最長刑期為兩名男子的五年三個月，他們認罪攻擊國會警察

檢方向法官表示：「萊菲特想在肉體上滅掉和替換國會，他是國內恐怖分子。」但法官質疑說，萊菲特的行為與其他國會衝擊者一樣，為何要將他升格為恐怖主義。

萊菲特被關約19個月，他出席量刑聽證時最初不願與法官交談，後來改變主意，向國會警察、國會議員和工作人員道歉。

但法官質疑萊菲特的道歉和悔過誠意，指他在監獄期間發布對外聲明，稱自己和其他暴徒是反抗政府暴政的愛國者。法官說：「他們不是愛國者，而是對國家民主的直接威脅，將受到懲罰。」

錄影顯示，萊菲特與一群暴徒從國會西側湧上前與警察對抗，他身上有手槍、手銬和防彈衣，頭盔上有攝像機，在警察噴灑胡椒粉時後退，但向闖入國會的其他暴徒揮手致意。

萊菲特19歲的兒子作證說，父親警告他和妹妹不能舉報他，否則就是叛徒，應被槍斃。

逾840人被控參與國會暴動，340多人認罪，逾220人獲刑，其中近半數為有期徒刑，約150人的庭審延至明年。

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