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裙子太短 懲教局官員：太暴露了 阿拉巴馬州記者被禁採訪死囚處決

編譯徐薏茹／綜合31日電

阿拉巴馬州地方媒體AL.com記者伊娃娜·赫林克·沙塔拉(Ivana Hrynkiw Shatara)日前在推特發文表示，懲教局官員以其服裝「不適當」、「太暴露」為由，禁止她入內報導死囚詹姆斯(Joe Nathan James)的注射死刑處決。

沙塔拉在推特貼文寫下：「我曾穿著這條裙子參與之前的處決且沒有惹上麻煩，也曾穿著它去工作、去專業場合與其他地方，我認為這件裙子非常適當。」

她向紐約郵報(The Post)透露，當時她穿著一件Philosophy的黑色A字裙，裙子長至膝上1.5 吋。

沙塔拉認為由於她的腿長，導致這件裙子可能顯得過於暴露，「我身高5呎7吋，穿上高根鞋之後，高5呎10吋，我是腿長的高個子，我試著把裙子向下拉，讓裙子更顯長一些，但仍被告知不合適。」

她不得不向男性攝影師借雨褲穿著，穿上雨褲後，又被告知腳趾外露的高根鞋也不恰當，必須換鞋，因此她又從車上拿出網球鞋，最後才終於得到批准參與觀看處決。

沙塔拉的貼文寫著：「這是一個令人不舒服的場面，我的身體和穿著在一屋子我幾乎不認識的人面前被質疑，這令我尷尬。我坐下來試著別臉紅，繼續做我的工作。」

她表示所屬公司阿拉巴馬媒體集團(Alabama Media Group)計畫向阿拉巴馬懲教局(Alabama Department of Corrections)提交正式投訴。

沙塔拉說：「此後，若要實施服裝規定，媒體人員需要在處決日前事先得知。」「至少在過去十年裡，我的同事和我自己曾報導過的阿拉巴馬州處決，從未向記者告知或實行服裝規定。」

「公開的訪客政策並未提及媒體人員，也未提到處決規範，政策也未列出不露出腳趾的鞋子，僅規範女性的服裝。」

其他州的懲教局有實施訪客服裝規範的例子，禁止穿著暴露服裝，避免引起男性囚犯反應，並且「為所有囚犯與訪客維持正向的環境」。

阿拉巴馬州 推特 攝影

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