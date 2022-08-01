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什麼都偷 藥局怕了 牙膏也被迫上鎖

編譯徐薏茹／綜合31日電
為防止失竊，有些商店連牙膏等日常消費用品的貨架也上鎖。(Getty Images)
為防止失竊，有些商店連牙膏等日常消費用品的貨架也上鎖。(Getty Images)

現今許多藥局有如堡壘般，店內大部分商品陳列在上鎖的櫃子內，即使是除味劑、牙膏、鋁箔紙等日常用品也不例外，連鎖藥局 Walgreens、Rite Aid業者指出，由於偷竊與在網路轉賣等犯罪問題，業者不得不將藥局許多商品上鎖，甚至關閉部分店面。

貨架上鎖通常是商家不得不使出的最後手段，然而先前從未如此大範圍將商品鎖進櫃內，這麼做的原因無非是為了防止偷竊；這對商家也是困擾，店家得在保護商品以及讓顧客光臨間取得平衡。

一直到20世紀早期，商品上鎖都還是常態，過去的顧客購物時得到櫃檯說出需要的商品，由店員找出貨物。

這一趨勢在第一家自助超市「小豬商店」 (Piggly Wiggly)開幕後開始轉變，店家可藉由開放式貨架賣出更多商品，同時降低成本。

犯罪預防專家指出，雖然減少人力成本能夠增加利潤，但在某些情況下反而沒有足夠的人手阻止偷竊。

美國商店最常被偷的「熱門商品」包括香菸、保健美容品、非處方藥、避孕藥、酒、美白牙貼等，而藥局擁有的「熱門商品」比率更高，因此上鎖的商品比其他類型的店家更多。

基於安全考量，商家禁止員工以自己的「身體」阻擋竊賊，必須尋求其他方式保護商品。保護措施除了上鎖還有防盜標籤等，然而防盜標籤已不如過去有效，警報聲已成為商店內常見的噪音之一，但經常被忽略。

商家也實施其他策略防竊，例如顧客一次只能拿一樣商品，防止買家直接掃光整個商品架。

業者表示，隨著入店行竊事件愈來愈頻繁，將商品鎖進貨櫃的終極措施也跟著增加。目前尚未有全國的入店行竊數據，許多案例並未通報，店家與檢察官也很少提出訴訟。

零售業者指出，有組織的犯罪行為使偷竊問題惡化，犯罪集團經常瞄準可以輕易快速在網路轉賣的商品下手。

業者因此支持一項跨黨派的議案，該提案要求線上買賣平台驗證州政府為第三方賣家發行的身分證明，拜登總統也支持該法案，並於本周呼籲國會對販售偷竊物品的線上買賣平台施加責任。

藥局 拜登 零售業

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