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奧蘭多街頭又見濫射案 7人受傷送醫 槍手在逃

編譯洪毅／綜合31日電
網上流傳的影片顯示，荷槍實彈的警察在酒吧外戒備。(取自Fox新聞)
網上流傳的影片顯示，荷槍實彈的警察在酒吧外戒備。(取自Fox新聞)

佛州奧蘭多31日凌晨發生槍擊事件，一名槍手在市中心掏出手槍向人群開火，網上流傳影片顯示至少開了十槍；此事件造成七人受傷，而槍手身分不明，目前依然在逃。

網路流傳的影片顯示，在凌晨時分依然熱鬧的奧蘭多市中心，戶外的大道上突然傳出至少十聲槍響，許多人驚慌失措而奔逃，不久之後，畫面顯示數人中槍倒臥街頭，多名警察在附近戒備。

奧蘭多警察局長史密斯(Eric Smith)表示，此「大規模槍擊事件」發生於31日凌晨2時22分左右，地點在酒吧「華爾街廣場」(Wall Street Plaza)處的奧蘭治大道(Orange Avenue)上。

史密斯表示，此事件造成七人槍傷，傷勢穩定；史密斯還說，目前只知道槍手掏出手槍後向人群開火，其身分不明、依然在逃，調查仍在初步階段，首先將會與當地酒吧等業者合作，以及分析事件影片以尋找蛛絲馬跡。

奧蘭多市中心的酒吧、夜店林立，是夜生活的好去處，周末晚上常常有數以萬計的遊人流連忘返，但也因此衍生出多起暴力事件；就在本月18日時，市議會才批准旨在加強管理市中心區域的新安全計畫。

若以「至少四人中槍」為「大規模槍擊事件」的定義，則本次奧蘭多槍擊案，是今年以來第381宗大規模槍擊事件，今年美國平均每天發生1.7起以上。

槍擊 警察 華爾街

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