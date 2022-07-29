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強暴女童致墮胎 無證移民男被關不得保釋

編譯孫梁／綜合28日電
被控強暴俄州女童導致她懷孕、被迫去印第安納州墮胎的男子富恩特斯(中)，28日遭下令收押不得保釋。(美聯社)
被控強暴俄州女童導致她懷孕、被迫去印第安納州墮胎的男子富恩特斯(中)，28日遭下令收押不得保釋。(美聯社)

俄亥俄州富蘭克林郡(Franklin)法官28日下令收押27歲的男子富恩特斯(Gerson Fuentes)不得保釋，指有充分證據顯示，這名強暴並導致俄州九歲女童懷孕、被迫去印第安納州墮胎的男子是個無證移民。

九歲女童墮胎時剛滿10歲，在最高法院推翻贊成墮胎權的羅伊訴韋德案(Roe v. Wade)後，她的遭遇成為全國辯論墮胎議題的焦點。

富恩特斯來自瓜地馬拉，他對面臨的兩項強暴指控不認罪，如果定罪可能被終身監禁，沒有保釋機會。法官茱莉·林奇(Julie Lynch)聽證後說，沒有證據顯示他是合法在美滯留，表明他將有潛逃的可能。

被強暴的女孩證實富恩特斯對她的性攻擊，郡檢察官和郡警也在法庭作證，說富恩特斯向警方承認強暴兩次，DNA檢測也證明流產胎兒的父親是富恩特斯。郡警說，搜尋了多個資料庫，都找不到富恩特斯在美有合法身分的證據。

林奇法官說，沒有證據顯示富恩特斯有其他住處，而是一直與少女及其母親住在同一個住所，如果允許他回到這個家，將會給受害人帶來不必要的創傷和心理影響。辯護律師反對無保羈押，要求法官提出合理的保釋金，但沒有成功。

富蘭克林郡檢方證實，富恩特斯是少女家庭的幫工。哥倫布市警說，母親將女兒懷孕的消息告訴了郡兒童服務中心，富恩特斯承認施暴兩次。5月28日滿10歲的少女6月的一天在哥倫布市看醫生準備墮胎，由於身孕為六周零四天，墮胎已不可能，因為俄州的「心跳法」禁止對可測出心跳的胎兒墮胎，除非是危及孕婦的性命和嚴重損害身體器官。

墮胎 俄亥俄州 檢測

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