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佛洛依德遭跪頸致死案 明市2警各判刑3年、3年半

編譯孫梁／綜合27日電
非裔佛洛依德被白人警察沙文跪頸致死，警察邵都(左)和昆恩(右)因侵犯佛洛依德民權，分別被判三年半和三年徒刑 。(美聯社)
非裔佛洛依德被白人警察沙文跪頸致死，警察邵都(左)和昆恩(右)因侵犯佛洛依德民權，分別被判三年半和三年徒刑 。(美聯社)

聯邦法官27日宣布對明尼亞波利斯市兩名前警察的判刑，在非裔佛洛依德(George Floyd)被白人警察沙文(Derek Chauvin)跪頸致死一案中，昆恩(Alexander Kueng)被判三年監禁，亞裔邵都(Tou Thao)獲刑三年半，兩人都被定罪違反佛洛依德的民權。

兩人的刑期均低於聯邦量刑指南的建議。在佛洛依德2020年5月25日被跪壓頸部、表示無法呼吸和最終窒息而死的九分半鐘裡，非裔警察昆恩按住佛洛依德的背部，苗裔警察邵則將圍觀的路人推開，另一名警察萊恩(Thomas Lane)按住佛洛依德的雙腳。

萊恩上周被判兩年監禁，也低於量刑指南的建議；佛洛依德的家人未出席昆恩和邵都的量刑聽證，也未發表評論。沙文被判刑21年。

聯邦法庭的量刑指南建議對昆恩判刑四年半到五年半，對邵都判刑五年半至六年半。檢方要求對兩人按量刑範圍宣判或更長的刑期，因為昆恩在佛洛依德嚥氣前一句話都沒說，邵都看到了現場的氛圍和路人的反應，並且從警多年，應當明白事情的後果。

法官宣判時說，昆恩在佛洛依德失去意識時，仍按住他的背部，無疑違反了他的民權，但警局許多人來信支持昆恩。

法官表示，邵都的從警紀錄清白，也有許多人來信支持他，包括一份744人的聯名信，「你有艱苦的童年，成長為一個好警察、好父親和好丈夫」。

聯邦法院審畢後，昆恩和邵都還因被控協助和教唆二級謀殺以及二級過失殺人，定10月24日在明尼蘇達州法院受審。由於聯邦量刑較低，兩人必須考慮是達成認罪協議還是到州法院受審。萊恩已就協助和教唆二級謀殺指控達成認罪協議，等候宣判。

司法部2021年5月對涉及佛洛依德命案的所有四名警察都提出了民權指控。

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