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田州華裔女斐濟蜜月遇害 骨灰返美 涉案丈夫堅稱清白

記者胡玉立／綜合報導
田納西州華裔新婚女子克莉絲蒂‧陳於斐濟高檔度假村度蜜月時，遭丈夫毆打致死，其遺體已被火化帶回美國。(福斯電視台截圖)
田納西州華裔新婚女子克莉絲蒂‧陳於斐濟高檔度假村度蜜月時，遭丈夫毆打致死，其遺體已被火化帶回美國。(福斯電視台截圖)

田納西州華裔新婚女子克莉絲蒂‧陳(Christe Chen，音譯)9日於斐濟高檔度假村度蜜月時遭丈夫毆打致死案，據其家人聘請的律師戈登(Ronald Gordon)表示，克莉絲蒂‧陳的遺體已被火化並被帶回美國。

戈登向媒體表示，陳的身體受「重創」，「死者遺體傷勢無法直接送回家，不得不在斐濟火化，骨灰已被帶回」。戈登還表示，當警方第一次通知她父母她的死訊時，他們還以為接到「惡作劇電話」。

當局指稱，斐濟警方7月9日在大南努亞島 (Nanuya Levu)海龜島度假村(Turtle Island Resort)房間浴室裡，發現陳被毆打致死。陳遇害時39歲，生前工作是藥劑師；她畢業於田納西大學，該大學去年曾授予她臨床交流卓越獎。

警方發現陳死亡的兩天後，在斐濟第三大城楠迪(Nadi)以謀殺罪逮捕了她的丈夫、38歲的道森(Bradley Robert Dawson)。據稱，道森曾告訴當地一名男子，他在與妻子吵架後，乘坐皮划艇離開了海龜島。海龜島度假村表示，這對夫婦在案發時居住在其房產內，他們正與當局合作。

據報導，道森和陳兩人約會短短三個月後於2月閃婚。戈登告訴「每日郵報」(DailyMail.com)，陳是道森的第二任妻子；他2020年也帶過他的第一任妻子去斐濟。

道森26日在律師陪同下出庭。照片顯示，道森戴著口罩、手銬和短袖鈕扣襯衫出庭，還攜帶一個藍色行李箱。他下次聽證訂8月18日舉行。國務院證實一名美國公民在斐濟死亡，但拒絕進一步置評。

道森律師康恩(Iqbal Khan)上周向FOX 13曼菲斯電台表示，道森否認指控，堅稱自己清白。電台報導，道森是非營利組織Youth Villages的IT專業人員，在遭指控後被停職。

美國旅遊雜誌Travel +Leisure報導，海龜島度假村自稱五星級度假村，每晚起價逾2000元。

國務院 田納西州 口罩

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