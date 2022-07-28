旗下員工劫殺83歲老婦 查特通訊公司判賠70億元

德州陪審團26日裁定，有線電視業者查特通訊公司旗下員工賀爾登(左，達拉斯郡監獄照片)三年前搶劫並殺害客戶湯瑪斯(右和下，取材自臉書)，公司須承擔70億元懲罰性賠償。

德州 陪審團26日裁定，有線電視業者查特通訊公司(Charter Communications)旗下一名員工三年前搶劫並殺害一名客戶，公司應承擔70億元懲罰性賠償。查特通訊公司計畫上訴。

2019年，83歲婦人貝蒂‧湯瑪斯(Betty Thomas)遭查特通訊公司電纜技工賀爾登(Roy Holden Jr.)殺害。賀爾登前往湯瑪斯住家維修設備之後，隔日又前往湯瑪斯住家偷走信用卡，並以公司發放工具箱裡的工具殺死湯瑪斯。

賀爾登行凶時雖為下班時間，卻仍穿著查特通訊公司制服，使用車輛也是查特通訊公司貨車。賀爾登向法院認罪之後，2021年4月被判終身監禁。

湯瑪斯謀殺案民事訴訟今年6月初開庭，陪審團數周前裁定，湯瑪斯家屬可獲補償賠償金(compensatory damages)3億7500萬元，其中90%金額由查特通訊公司承擔。陪審團26日又裁定，查特通訊公司必須負擔70億元懲罰性賠償。

專門處理消費者訴訟加州 律師卡巴泰克(Brian Kabateck)分析，這起案件懲罰性賠償金額高得令人咋舌，「判決結果可能很快就被推翻」。

卡巴泰克說，從最高法院先前判例來看，懲罰性賠償不應超過補償賠償金的十倍。他表示，通常在懲罰性賠償案件中，法官形同「第13名陪審團員」，因為法官有權裁量是否完全遵守陪審團決定的賠償金額，或者予以全數撤銷；這起案件的審理法官可能對判決結果持悲觀看法，可能降低金額。

德州民事訴訟律師拉尼爾(W. Mark Lanier)指出，天價金額的懲罰性賠償很難落實，「一定會降低的」。

拉尼爾分析，天價金額反映了陪審團想要對駭人聽聞的犯罪事實表達訊息。

企業總部位於康乃狄克州 史坦福(Stamford)的查特通訊公司，旗下有線服務、寬頻、行動通訊等事業，總計約有3000萬名客戶。

查特通訊公司發言人26日發表聲明說，對於湯瑪斯家屬表達慰問之意，但這起案件的責任完全在賀爾登，因為作案是在下班時間，「我們對於他被判處終身監禁感到欣慰」。

聲明中表示尊重陪審團及司法制度，但對判決結果強力反對，必定提出上訴。